김영훈 고용노동부 장관이 총 13억7689만원의 재산을 신고했다. 전년 대비 6246만원 증가한 규모다.

정부공직자윤리위원회가 26일 관보에 게재한 정기 재산변동사항에 따르면 김 장관의 재산 총액은 종전 13억1422만원에서 13억7689만원으로 늘었다.

재산 항목별로 보면 토지는 경남 창원 일대 답·전 등으로 약 2억780만원 수준이다. 건물은 부산진구 아파트와 창원 단독주택, 경기 고양 전세권 등을 포함해 약 9억9400만원으로 가장 큰 비중을 차지했다.

자동차 등은 433만원으로, 2006년식 재규어 차량을 보유하고 있다. 예금은 3억4053만원으로 종전(5억3800만원) 대비 감소했다. 본인 예금이 대부분을 차지하며, 모(母)와 장남 명의 예금도 일부 포함됐다. 변동 사유는 전세자금 활용 등에 따른 감소로 나타났다.

채무는 새롭게 1억7000만원이 반영됐다. 부산 아파트 임대보증금에 따른 건물임대채무다.

김영훈 고용노동부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제관계장관회의에 참석, 퇴직연금 관련 발언을 하고 있다. 2026.3.11 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

권창준 노동부 차관은 총 20억5447만원의 재산을 신고했다. 전년 대비 2억5335만원 증가했다.

건물은 경기 광명 아파트 전세권과 수원 아파트 등으로 약 14억500만원 규모다. 자동차 등은 약 2831만원으로, 배우자 명의 차량이 포함됐다.

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예금은 8억8607만원으로 크게 늘었으며, 본인·배우자·자녀 명의 예금이 고루 증가했다. 증권은 총 3억9578만원으로 증가했다. 본인과 배우자가 국내외 상장주식과 비상장주식을 보유하고 있으며, 자녀 명의 주식도 일부 포함됐다.

채무는 약 6억6070만원으로, 금융채무와 배우자 아파트 임대보증금 등이 반영됐다. 자녀 명의 채무도 일부 포함됐다.

권창준 고용노동부 차관이 11일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 의원 질문에 답변하고 있다. 2025.11.11 김현민 기자 원본보기 아이콘

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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