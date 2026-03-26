예금 34억3994만원, 부동산 6억5814억원 등

정성호 법무부 장관이 재산으로 48억3103만7000원을 가지고 있다고 신고한 것으로 나타났다. 1년 전보다 2억2869만6000원 늘어난 금액이다.

정성호 법무부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부공직자윤리위원회는 26일 관보에 2026년 공직자 정기 재산변동사항을 공개하며 이같이 밝혔다.

관보에 따르면 정 장관 가족은 총 6억5814만4000원의 부동산을 보유했다. 본인 명의로 8168만1000원 상당의 경기 연천군 토지(1만172㎡)와 9546만4000원짜리 경기 의정부시 사무실, 1000만원 가액의 경기 양주시 상가 전세권 등이 신고됐다. 배우자와 장남도 1억9000만원 가액의 경기 양주시 아파트와 2000만원 상당의 서울 동대문구의 단독주택 전세권 등을 보유한 것으로 나타났다. 자동차는 2017년식 G80을 배우자 명의로 1대 소유했다.

정 장관과 배우자, 장남, 장녀의 예금은 34억3994만8000원으로, 1년 전 32억0977만1000원에서 2억3017만7000원 늘었다. 정 장관은 "예금 해지 및 신규 금융상품 가입, 급여 저축, 이자 소득 등으로 잔액이 변동했다"고 신고했다.

정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금은 1억3744만원으로 전년보다 1953만7000원 증가했다. 본인과 배우자의 증권과 채권은 각각 2억3314만3000원, 5억원이다. 배우자 명의의 골프장 회원권 현재가액은 3000만원으로 신고됐다.

채무로는 본인과 배우자, 장남에게 건물 임대 채무 등으로 1억8300만원이 있는 것으로 나타났다.

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한편 정 장관의 차녀는 독립생계유지를 이유로 고지를 거부했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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