금감원, 2025년 증권·선물회사 영업실적

전년 대비 38.9% 증가한 9조6455억원

지난해 국내 증권사들의 당기순이익이 증시 활황에 힘입어 10조원에 육박한 것으로 나타났다. 2년 전보다 40% 가까이 늘어난 규모다.

금융감독원이 26일 발표한 '2025년 증권·선물회사 영업실적(잠정)'에 따르면, 61개 증권사의 당기순이익은 9조6455억원으로 전년(6조9441억원) 대비 38.9% 증가했다. 3개연도 연속 순이익 증가세를 이어가면서 증가폭 역시 확대됐다. 지난해 말 기준 자기자본이익률(ROE)은 10.0%로 전년(7.9%) 대비 2.1%포인트 높아졌다.

이는 국내외 증시 활황으로 거래대금이 늘어나면서 수수료 수익 등이 급증한 여파로 풀이된다. 2025년 중 증권사 수수료수익은 전년 대비 28.3% 증가한 16조6159억원으로 집계됐다. 수탁수수료는 37.3% 늘어난 8조6021억원에 달했다.

투자은행(IB) 부문과 자산관리 부문에서도 고른 성장세가 나타났다. IB 수수료는 인수·주선 확대 영향으로 9.2% 증가한 4조864억원, 자산관리 수수료는 펀드 판매 및 투자일임 증가에 따라 26.4% 늘어난 1조6333억원을 기록했다.

금감원 관계자는 "증시 활황으로 주로 국내주식 거래대금 증가에 따라 수탁수수료가 증가하며 대형·중소형사 실적 동반 개선이 나타났다"면서 "종투사의 신용공여 확대 등으로 대출관련이익이 증가했다. 대형사는 IB·자산관리 부문, 중소형사는 자기매매 부문에서 주로 실적이 개선됐다"고 설명했다.

증권사가 보유 자금으로 직접 투자해 거둔 '자기매매' 수익은 12조7456억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 1.4% 늘어난 규모다. 주식 및 펀드관련 수익은 급격한 국내지수 상승으로 10조229억원 증가(1545.6%↑) 증가했으나, 파생관련손익은 관련 헤지운용손실 증가 등으로 7조1890억원(484.9%↓) 감소했다. 채권관련손익은 10조7458억원으로 전년 대비 2조6636억원(19.9%↓) 줄었다.

이와 함께 환율 변동에 따른 외환이익 증가, 신용공여 확대에 따른 이자수익 증가도 전체 실적 개선에 기여한 것으로 나타났다.

재무 규모도 확대됐다. 지난해 말을 기준으로 한 증권사 자산총액은 943조9000억원으로 전년 말 대비 25.0% 늘어났다. 주로 주식 등 증권보유액, 현금 및 예치금이 증가한 것으로 파악된다. 자기자본은 102조4000억원으로 11.7% 증가했다. 건전성 지표인 순자본비율은 915.1%로 모든 증권사가 규제 기준을 상회했다.

같은 기간 선물회사(3개사)의 당기순이익은 886억원으로 10.8% 증가했다. ROE는 전년과 동일한 11.6%를 기록했다.

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금감원 관계자는 "최근 중동상황, 주가 변동성 확대 및 시장금리 상승 등 대내외 불확실성이 증대될 우려가 있다"면서 "금감원은 증권사의 유동성·건전성 등을 면밀히 모니터링하고 선제적인 부실자산 정리를 유도하는 한편, NCR 산정방식 개선·유동성 규제체계 정비 등 증권사의 손실흡수능력을 제고하고, 리스크 관리 역량 강화를 지원할 계획"이라고 설명했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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