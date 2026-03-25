966만톤 규모 경희토류 매장지 발견

중국에서 세계 2위 규모의 경(輕)희토류 매장지가 발견됐다.

24일(현지시간) 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 자연자원부는 최근 광산 탐사 결과를 통해 쓰촨성 몐닝현 마오뉴핑 지역에서 상당한 규모의 희토류 매장량을 확인했다.

자연자원부가 발표한 광물 탐사 결과, 마오뉴핑 광구에서는 희토류 산화물(REO) 966만5600t(톤)을 포함해 할로겐 광물인 형석(플루라이트) 2713만5400톤, 황산염 광물 중정석 3722만7700톤이 확인됐다.

중국에서 세계 2위 규모 경(輕)희토류 광구가 확인됐다. 중국중앙(CC)TV AD 원본보기 아이콘

이번 발견으로 해당 지역의 희토류 산화물 매장량은 기존 대비 300% 이상 증가했다. 광산 규모는 중국 내몽골 바얀오보 광산에 이어 세계 2위 수준으로 평가된다고 매체는 전했다.

중국 산업 전문가들은 이번 마오뉴핑 광구 발견이 경희토류 자원 안보를 강화하고 전략적 신흥 산업 발전에 자원 기반의 안정성을 제공할 것이라고 평가했다.

매체는 "이번 성과가 중국의 전략적 희토류 자원 기반을 강화하고, 첨단 기술 제품과 청정에너지 시스템, 신흥 산업 전반에 필요한 자원 확보를 확대하는 데 기여할 것"이라고 짚었다.

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희토류는 전기차, 반도체, 에너지, 국방 등 첨단기술 산업에 쓰이는 핵심 광물이다. 중국은 전 세계 희토류 생산량의 약 70%, 정제·가공 능력의 80% 이상을 차지하는 것으로 분석된다. 희토류는 원자량에 따라 중(重)희토류와 경희토류로 나뉜다. 중국은 지난해 무역전쟁 과정에서 희토류 수출 통제를 강화하는 등 희토류를 무기화하기도 했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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