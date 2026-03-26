연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능!

개인투자자들의 투자 환경은 갈수록 까다로워지고 있지만, 변동성 속에서도 기회는 여전히 존재한다. 문제는 그 기회를 어느 정도의 투자 규모로 실행할 수 있느냐다. 이런 배경에서 스탁론은 보유 자금의 한계를 보완하며 투자 전략의 한 축으로 다시 주목받고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본만으로는 아쉬웠던 투자 여력을 확장할 수 있는 구조를 제시하고 있다. 투자 규모를 키워 보다 적극적인 대응이 가능해지면서, 변동성이 큰 시장에서도 자금 운용의 유연성을 확보하려는 투자자들에게 현실적인 선택지로 부각되고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA

대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 9,100 전일대비 70 등락률 -0.76% 거래량 6,287,929 전일가 9,170 2026.03.26 10:05 기준 관련기사 눌린 종목 반등 노릴 타이밍…최대 4배 투자금 연 5%대 활용 전략 투자금 규모가 작다면 수익도 제한...연 5%대 금리로 최대 4배까지 [특징주]대한광통신, 한계 극복한 저궤도 위성용 광섬유…우주항공 상용화 검증단계 진입 전 종목 시세 보기 , 한패스 한패스 close 증권정보 408470 KOSDAQ 현재가 23,750 전일대비 3,450 등락률 -12.68% 거래량 1,825,508 전일가 27,200 2026.03.26 10:05 기준 전 종목 시세 보기 , 한화비전 한화비전 close 증권정보 489790 KOSPI 현재가 88,600 전일대비 4,100 등락률 -4.42% 거래량 273,003 전일가 92,700 2026.03.26 10:05 기준 관련기사 좋은 종목 제대로 살리려면 투자금을 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지 코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면 [클릭 e종목]"한화비전 주가 12%↓…저가 매수 기회" 전 종목 시세 보기 , 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 150,500 전일대비 800 등락률 -0.53% 거래량 304,605 전일가 151,300 2026.03.26 10:05 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기 , 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 67,500 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 1,731,039 전일가 67,300 2026.03.26 10:05 기준 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>