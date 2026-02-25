코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면

국내 증시의 연간 코스피 상단 전망이 7000선까지 상향 제시되며 지수 추가 상승 여력에 대한 기대가 커지고 있다. 반도체 중심의 실적 추정치 상향과 풍부한 시장 유동성이 맞물리면서, 기존 '상고하저' 전망에서 '상저하고' 흐름으로 인식이 전환됐다는 분석이다. 지수 방향성은 여전히 반도체 업종의 실적 개선 지속 여부가 핵심 변수로 꼽힌다.

정책 불확실성 완화와 풍부한 대기 자금도 지수 하방을 지지하는 요인으로 평가된다. 다만 과거와 같은 구조적 밸류에이션 재평가보다는, 멀티플 확장보다 이익 증가에 기반한 상승 국면이 유력하다는 시각이 우세하다. 단기 변동성 국면에서는 조정 시 분할 매수와 함께 반도체와 경기 민감 업종을 병행하는 전략이 유효하다는 조언이다.

