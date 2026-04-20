[클릭e종목]“한패스, 방한외국인 급증에…주가 전망 긍정적”

리서치알음은 20일 한패스 한패스 close 증권정보 408470 KOSDAQ 현재가 16,680 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,370 2026.04.20 개장전(20분지연) 관련기사 변동성 속 기회 찾았다면? 최대 4배 주식자금으로 제대로 살려볼까 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 전 종목 시세 보기 에 대해 "방한 외국인 급증으로 주가 전망이 긍정적"이라며 목표주가를 2만4300원으로 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 이날 보고서에서 "국내 체류외국인은 2021년 196만명에서 지난해 278만명으로 증가했고, 방한외국인 역시 늘고 있다"며 "장기 체류외국인의 비중 확대는 송금, 결제, 교통, 금융 등 생활 전반에 걸친 수요 증가로 직결돼 외국인 대상 금융·생활 서비스 시장 성장을 뒷받침하는 핵심 지표로 판단된다"고 분석했다.

한패스는 국내 체류외국인을 주요 고객으로 하는 소액해외송금 기반 핀테크 기업으로 해외 파트너에 자금을 미리 예치한 뒤 현지에서 즉시 지급하는 '프리펀딩(Pre-funding)' 방식을 채택해 기존 은행 송금(SWIFT) 대비 약 5분 내 송금이 가능하며 수수료 역시 약 5000원 수준으로 낮다. 현재 반복적인 소액송금 수요로 성장했으며 외국인 대상 금융·생활 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있다.

한패스는 단순 송금을 넘어 모바일월렛, 선불카드, 모빌리티, 공과금 납부, 구인·구직 등 생활 밀착형 서비스로 확장하고 있다. 관광·출장 목적의 방한외국인에게도 외화 충전, 결제, 모빌리티 등 플랫폼 기능을 그대로 적용할 수 있어 추가적인 고객 확보 및 수수료 수익 창출이 가능할 것으로 기대된다.

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최 연구원은 "2026년 예상 매출 구성은 디지털송금 78%, 모바일월렛 15%, 선불카드 5%, 기타 2%이며 플랫폼 확장을 위한 선제적 투자가 마무리되며 수익성 개선도 기대된다"며 "내년 예상 매출액 830억원, 영업이익 110억원을 전망하고 국내 체류 외국인의 안정적인 증가와 방한 외국인 수 급증에 따라 플랫폼 가치 재평가가 예상된다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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