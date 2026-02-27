좋은 종목 제대로 살리려면 투자금을 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 219,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 258,890 전일가 219,500 2026.02.27 11:22 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 5,000 등락률 -2.07% 거래량 322,464 전일가 242,000 2026.02.27 11:22 기준 관련기사 셀트리온, 고용부 '안전보건 상생협력사업' 우수사업장 선정셀트리온, 美 생산시설 본격 가동…릴리 제품 생산 돌입같은 종목인데 수익이 다른 이유? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로 전 종목 시세 보기 close , 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 105,400 전일대비 1,400 등락률 -1.31% 거래량 692,439 전일가 106,800 2026.02.27 11:22 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발국내 반도체 액티브 ETF 수익률 1위는?…'WON 반도체밸류체인액티브' 전 종목 시세 보기 close , 한화비전 한화비전 489790 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 600 등락률 +0.70% 거래량 1,950,088 전일가 86,000 2026.02.27 11:22 기준 관련기사 코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면[클릭 e종목]"한화비전 주가 12%↓…저가 매수 기회"한화푸드테크 400억 수혈…'홀로 서기' 김동선, 신사업 드라이브 전 종목 시세 보기 close , 이수페타시스 이수페타시스 007660 | 코스피 증권정보 현재가 119,100 전일대비 600 등락률 +0.51% 거래량 776,776 전일가 118,500 2026.02.27 11:22 기준 관련기사 [클릭 e종목]"이수페타시스, 단기 우려 해소·비중확대 시점"국민연금, AI 소부장株 팔고 '저PBR·밸류업' 담았다같은 기회를 더 크게? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>