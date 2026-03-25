아우토빌트, 바디·파워트레인·경제성 호평

"고성능과 프리미엄 가치 동시 구현"

기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 161,500 전일대비 3,600 등락률 +2.28% 거래량 188,808 전일가 157,900 2026.03.25 09:02 기준 관련기사 기아, '피파 월드컵 2026' 기념 국가별 디스플레이 테마 출시 기아, 오토랜드 광주 개관…"첨단기술 직접 체험" 기아, 행정안전부와 지방소멸 위기 대응 나서…"신선식품 접근성 개선" 전 종목 시세 보기 의 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV)) 'EV9 GT'가 독일 유력 자동차 전문 매체가 실시한 전기차 비교 평가에서 볼보 'EX90'을 제치고 우수한 상품 경쟁력을 인정받았다.

기아 EV9 GT. 기아 AD 원본보기 아이콘

25일 업계에 따르면 독일 매체 '아우토빌트' 최근호에 게재된 이번 비교 평가는 기아 EV9 GT와 볼보 EX90 트윈 모터 AWD를 대상으로, ▲바디 ▲편의성 ▲파워트레인 ▲주행성능 ▲커넥티비티 ▲친환경성 ▲경제성 등 7가지 평가항목에 걸쳐 진행됐다.

EV9 GT는 바디, 파워트레인, 경제성 등 주요 항목에서 높은 점수를 받으며 총점 583점으로 EX90(565점)을 18점 차로 제치고 승리를 거뒀다. 프리미엄 브랜드 볼보의 최상위 전기차 모델을 상대로 국산 고성능 전기차가 성능과 가치 면에서 우위를 점한 것이다.

기아는 지난해 5월 실시된 아우토빌트 비교 평가에서도 'EV9 GT 라인(AWD)'이 볼보 'EX90 트윈 모터 AWD'를 상대로 승리를 거두며 우수성을 입증한 바 있다.

아우토빌트는 EV9 GT의 공간 활용성에 주목하며 "트렁크 공간에서 확실히 앞서 있다"고 평가했다. 이어 "2열과 3열 시트를 모두 접었을 때 확보되는 최대 2393ℓ 적재 공간은 박스형 디자인 덕분에 효율성이 극대화됐으며 프렁크 구성도 볼보보다 더 실용적"이라고 호평했다.

파워트레인 부문에서도 EV9 GT는 최고출력 508마력을 발휘하는 강력한 모터 성능과 800V 고전압 시스템을 기반으로 한 초급속 충전 기술로 97점을 받으며 EX90을 제쳤다.

기아 EV9 GT. 기아 원본보기 아이콘

EV9 GT는 합리적인 가격 책정과 우수한 보증 조건 등으로 경제성에서도 높은 평가를 받아 62점을 기록, 45점을 받은 EX90과 17점의 격차를 벌리며 가치 측면에서의 우위를 증명했다.

기아 관계자는 "고성능과 프리미엄 가치를 동시에 구현한 EV9 GT는 기아의 전동화 철학을 집약한 혁신의 결정체"라며 "차별화된 디자인과 우수한 전동화 기술력을 바탕으로 글로벌 전기차 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편 EV9은 '2024 세계 올해의 자동차'와 '2024 북미 올해의 차' 유틸리티 부문 등 세계 3대 자동차 상 가운데 2개를 석권하며 디자인과 성능, 안전성 등 모든 부문에서 세계 최고의 경쟁력을 입증하고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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