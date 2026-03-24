[속보]고려아연 주총서 이사 5인 선임 안건 가결
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24일 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,543,000 전일대비 57,000 등락률 +3.84% 거래량 25,418 전일가 1,486,000 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 고려아연, 주총서 제안한 감사위원 확대 부결 고려아연 주총 개회 3시간 지연…"중복 위임장 확인 때문" 고려아연 주총 개막…최윤범 회장 연임 두고 표대결 정기 주주총회 핵심 안건인 집중투표제에 따른 이사 선임 숫자는 5인으로 결정됐다. 앞서 최윤범 고려아연 회장 측은 5명의 이사 선임을, 영풍·MBK파트너스 측은 6명의 이사 선임 안건을 각각 제안했다. 이사 6인 선임 건도 과반을 득표했으나 다득표 의안 가결 원칙에 따라 이 같이 5인 선임으로 결정됐다.
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장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
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