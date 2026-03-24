박형준 시장 "미래 교통환경 변화 적극 대응"

부산시가 인공지능(AI)과 교통데이터를 접목한 '지능형 교통 신호체계 고도화' 프로젝트를 본격 추진한다고 24일 알렸다.

부산시는 '스마트빌리지 보급 및 확산 사업'(29억2000만원)을 추진 중이며 국비 45억원을 추가 확보해 'AI 기반 교통관리시스템 구축' 사업 발주를 준비하고 있다. 스마트 교차로 인프라 확장과 스마트 화물차 안전운행 지원 등 신규 서비스도 단계적으로 도입한다.

현재 223개 교차로에 스마트교차로 시스템을 구축해 교통량과 속도, 돌발상황 등을 실시간으로 분석하고 있다. 이번 사업으로 주요 교차로 20곳에 시스템을 추가 구축해 데이터 기반 교통관리 체계를 강화할 계획이다.

AI 기반 교통 데이터는 실시간 신호제어 시스템과 스마트 감응신호에 적용된다. 시범운영 결과 평균 통행속도는 약 2.25㎞/h 증가했고, 교차로 지체시간은 10% 이상 감소했다. 시는 이를 바탕으로 신호대교 일원과 만덕대로(덕천역~남산정역) 구간으로 확대한다.

실시간 신호제어 시스템 개요도. AD 원본보기 아이콘

실시간 신호정보 개방도 확대한다. 현재 카카오내비, 네이버 지도, 티맵 등 모바일 앱과 현대차·기아차 내비게이션을 통해 교차로 신호상태와 잔여시간을 제공하고 있으며 이를 통해 급정거와 꼬리물기 감소 등 안전 운행에 도움을 주고 있다.

향후 상습 침수 교차로 11곳에는 침수검지 알림시스템을 도입해 우회도로와 통제정보를 사전에 제공한다. 긴급차량 우선신호는 2027년까지 부산 전역으로 확대하고 경남·울산에서 진입하는 긴급차량에도 적용할 계획이다. 주변 차량에는 모바일 내비게이션을 통해 긴급차량 접근 정보를 제공한다.

또 2027년부터는 화물차 운행정보를 연계해 운행패턴을 분석하고 최적 신호를 제공하는 '스마트 화물차량 안전운행 지원서비스'를 도입한다.

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시는 이번 사업이 완료되면 교통흐름 개선과 신호 대기시간 감소, 교통안전 강화 등 시민 체감형 교통환경 변화로 이어질 것으로 보고 있다.

박형준 시장은 "AI 기반 교통관리시스템 구축은 부산 교통 체계를 바꾸는 전환점이 될 것"이라며 "시민 안전과 이동 편의를 높이기 위해 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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