한투운용, ACE KRX금현물 ETF 신규 매수 이벤트 진행

10주 이상 신규 매수 시 참여 가능

한국투자신탁운용은 ACE KRX금현물 ACE KRX금현물 close 증권정보 411060 KOSPI 현재가 30,180 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,670 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 "나랑 이게 달랐구나"… '수익률 상위 5%' 퇴직연금 고수들이 산 ETF는?[재테크 풍향계] 한투운용 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus' ETF, 순자산 1조 돌파 하다하다 ETF가 빵으로 나왔다고? 전 종목 시세 보기 상장지수펀드(ETF) 신규 매수 이벤트를 진행 중이라고 23일 밝혔다.

지난 18일부터 시작된 이번 이벤트는 다음 달 15일까지 진행된다. 이벤트 기간 내 ACE KRX금현물 ETF를 10주 이상 매수한 뒤 이벤트 페이지에 인증하면 참여할 수 있다.

한투운용은 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 상품별 50명씩 피자헛 피자 세트 혹은 BBQ 치킨 세트 기프티콘을 발송할 예정이다. 당첨자 발표는 다음 달 29일 ACE ETF 홈페이지를 통해 이뤄진다.

ACE KRX금현물 ETF는 지난 2021년 국내 최초로 선보인 금 현물형 ETF로, 한국거래소가 산출·발표하는 KRX금현물 지수를 추종한다. 금 현물 ETF는 선물 월물교체(롤오버) 비용이나 재간접 비용이 발생하지 않고, 확정기여(DC)형 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP)에서 70% 한도로 투자 가능하다.

변동성이 높은 시장에서 금은 주목받는 자산으로 꼽힌다. 주식 등 다른 자산과의 낮은 상관관계로 인해 변동성장세에서도 포트폴리오 변동성을 낮춰줄 수 있기 때문이다. 특히 최근처럼 인플레이션 우려와 통화 가치 하락에 대한 경계감이 높은 시기에는 실물 자산으로서의 가치를 증명하며 투자 수요를 끌어들이기도 한다.

ACE KRX금현물 ETF 순자산액 성장세는 이를 보여준다. 한국거래소에 따르면 현재(20일 기준) ACE KRX금현물 ETF의 순자산액은 4조8746억원으로 집계됐다. 작년 말 기준 순자산액이 3조6614억원이었다는 점에서 올해 들어서만 30% 넘게 증가한 셈이다.

순자산액 증가는 개인투자자 중심 순매수 덕분이다. 올해 들어 ACE KRX금현물 ETF로 유입된 개인투자자 순매수액은 3201억원으로, 국내 상장된 원자재 ETF 평균치(746억원)를 크게 상회한다. 특히 개인투자자 순매수액을 포함한 전체 자금유입액(8868억원)은 원자재 ETF 중 가장 큰 규모로 집계됐다.

염정인 한국투자신탁운용 ETF디지털마케팅부 부장은 "변동성 장세 속 포트폴리오 안정성을 높이고자 하는 투자자들에게 금 현물 투자 효용성을 알리기 위해 이번 이벤트를 준비했다"고 말했다.

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이어 "ACE KRX금현물 ETF는 금 현물에 직접 투자하는 효과를 누리면서도 주식처럼 편리하게 매매하고 연금 혜택까지 챙길 수 있는 투자 수단"이라며 "이번 이벤트를 통해 금을 활용한 효율적인 자산 배분 전략을 경험해 보길 기대한다"고 덧붙였다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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