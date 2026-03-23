아이지넷, 지난해 매출액 390억·영업이익 33억원…사상 최대 실적

아이지넷 아이지넷 close 증권정보 462980 KOSDAQ 현재가 2,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,240 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 아이지넷, 창사 이래 최대 실적…영업이익 7배↑ [클릭 e종목]"아이지넷, NEXT 인카금융서비스 기대감" 아이지넷, 피플소프트 주식 10억원어치 취득…지분율 19% 전 종목 시세 보기 은 지난해 매출액과 영업이익이 역대 최대치를 기록했다고 23일 밝혔다.

지난해 매출액이 67.2% 증가한 390억원, 영업이익이 846% 증가한 33억원으로 집계됐다. 4분기 실적은 매출액 148억원, 영업이익 28억원을 달성했다. 이는 직전 분기와 비교해 각각 64.9%, 364.8% 증가한 수치다.

이번 성과의 배경에는 아이지넷만의 차별화된 비즈니스 동력이 자리 잡고 있다. 특화된 보장 분석 기술력을 바탕으로 보험 상담 수요를 지속적으로 늘려왔다. 견조한 보험 상담 수요가 높은 계약 전환율로 이어졌으며, 강력한 영업 레버리지 효과를 바탕으로 성장을 이뤄냈다는 설명이다.

외부 보험대리점(GA)와의 전략적 제휴를 통해 상담 수요를 뒷받침할 설계사 네트워크를 확장한 점도 주효했다. 파트너십 모델이 아직 초기 단계임에도 불구하고 지난해 8월 본격화된 협업 성과를 시작으로 전체의 17%를 차지할 만큼 빠르게 안착했다. 4분기에는 파트너십 확대로 고품질 데이터베이스(DB) 공급량을 늘려 고정비 부담을 상쇄하고 이익률을 높이는 구조적 기틀을 마련했다.

아이지넷은 차세대 수수료 정산 엔진 구축을 통해 수익 실현 시점을 최적화하는 '수익 인식 표준화'를 이뤄냈다. 4분기부터 적용된 수익 인식 표준화는 이익 베이스라인을 상향 평준화시켰으며, 향후에도 높아진 수익 규모를 안정적으로 유지할 수 있는 환경을 조성했다는 평가를 받는다.

한편 아이지넷은 지난해 구축을 완료하고 올해 초 정식 출시한 '인공지능(AI) 상담 시스템'을 운영 중이다. 이를 통해 고객별 맞춤형 응대 체계의 속도와 정확도를 높이고, 보험설계사의 응대 품질 향상 및 계약 전환율 증대를 도모하고 있다.

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김지태 아이지넷 대표이사는 "데이터와 기술력을 바탕으로 매년 창사 이래 최대 실적을 경신하고 있다"며 "올해는 전략적 파트너십 모델을 더욱 공고히 하고, AI 상담 고도화와 베트남 시장 안착을 통해 기업가치 재평가에 박차를 가하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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