아이지넷, 창사 이래 최대 실적…영업이익 7배↑

인슈어테크 기업 아이지넷 아이지넷 462980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,235 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,110 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"아이지넷, NEXT 인카금융서비스 기대감"아이지넷, 피플소프트 주식 10억원어치 취득…지분율 19%[특징주] 보험 플랫폼 아이지넷 상장 첫날 급락 전 종목 시세 보기 close 은 지난해 창사 이래 최대 실적을 달성했다고 3일 밝혔다.

아이지넷은 지난 27일 공시를 통해 지난해 연결 기준 매출액 385억원, 영업이익 29억원, 당기순이익 28억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 전년 대비 712.9%, 당기순이익 전년 대비 1741.6% 증가한 수치다.

이번 실적 개선은 ▲플랫폼 기반 보험 상담 수요 확대 ▲보험상품 판매 영업실적 증가에 따른 매출 및 손익 확대에 기인한다. 상담 수요 증가로 고객 기반이 확대됐고, 인공지능(AI) 고도화를 통한 운영 효율 개선이 더해지면서 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타났다.

재무구조 역시 한층 안정됐다. 지난해 말 기준 자산총계는 449억 원으로 전년 대비(191억 원) 큰 폭으로 증가했으며, 자본총계는 57억 원에서 223억 원으로 확대됐다.

김지태 아이지넷 대표는 "앞으로도 핵심 사업의 경쟁력을 더욱 공고히 하는 동시에, AI 기반 신사업 등 전략적 투자를 지속해 중장기적으로 아시아 대표 인슈어테크 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>