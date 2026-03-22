경기도소방재난본부가 중증 외상·심정지 등 고위험 응급환자 대응 역량 강화를 위해 '메딕원(Medic-One) 구급대' 최정예 대원을 선발하고 6주간의 현장 중심 교육·훈련을 실시한다.

선발된 대원들은 현장 대응 역량 강화를 위한 전문 교육·훈련 프로그램에 참여하며, 중증 응급환자 발생 시 현장 단계부터 병원 치료 단계까지 유기적으로 연계되는 대응체계를 구축하는 교육을 받게 된다.

교육은 경기도119특수대응단, 119종합상황실, 아주대학교병원에서 단계적으로 진행된다.

경기도소방재난본부가 메딕원 훈련을 실시하고 있다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

119특수대응단에서는 소방 헬기 EMS 장비 실습과 수난 생환 훈련 등 특수 재난 대응 훈련을 실시하고, 119종합상황실에서는 현장과 상황실 간 협업체계와 다자간 통화 운영 등 상황관리 체계를 교육한다.

아주대병원에서는 권역외상센터와 응급의료센터 운영체계 이해, 중증외상 환자 소생 및 치료 과정 교육 등을 통해 병원 전 단계와 병원 단계 간 연계 대응 능력을 강화할 예정이다.

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최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "메딕원 구급대는 중증 응급환자 대응을 위해 119종합상황실과 현장 및 병원이 하나의 팀으로 협력하는 새로운 응급의료 대응체계"라며 "체계적인 교육·훈련을 통해 도민의 생명을 지키는 중증 응급환자 대응 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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