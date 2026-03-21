1216회 로또 1등 14명…당첨금 각 21억원
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1등 '3, 10, 14, 15, 23, 24'
2등 보너스 번호 '25'
로또복권 운영사 동행복권은 제1216회 로또복권 추첨에서 '3, 10, 14, 15, 23, 24'가 1등 당첨번호로 뽑혔다고 21일 밝혔다.
서울 노원구 한 로또 판매점 모습. 연합뉴스
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2등 보너스 번호는 '25'이다.
당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 모두 14명으로 1인당 21억4865만원씩 받는다.
당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 87명으로 각 5762만6736원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 3181명으로 157만6085원씩을 받는다.
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당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 16만8089명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 285만3121명이다.
이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
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