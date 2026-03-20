4개 구청 체제 출범 후 첫 기념식

대한민국 대표 특례시 위상 확인

21일AKMU·폴킴과 함께하는

'특별한 콘서트'로 축제 열기 이어가

경기 화성특례시(시장 정명근)가 26번째 생일을 맞아 1500여명의 시민이 공연장을 가득 메운 가운데 시민들이 직접 무대의 주인공이 되어 특례시민으로서의 자부심을 드높이는 감동의 현장을 연출했다.

정명근 화성특례시장이 20일 열린 ‘제26회 화성특례시민의 날’ 기념식에서 시민 유공자에게 표창장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 20일 동탄구 소재 화성예술의전당에서 '제26회 화성특례시민의 날 기념식'을 개최했다.

이번 기념식은 만세구, 효행구, 병점구, 동탄구 등 4개 구청 체제 출범 이후 처음 맞는 시민의 날이라는 점에서 더욱 뜻깊다. 시는 구청 출범이라는 시민들의 숙원 사업 성과를 공유하고, 대한민국 대표 특례시로서의 비전을 대내외에 알리는 데 초점을 맞췄다.

'시민이 주인공인 오늘, 빛나는 화성특례시의 내일'을 슬로건으로 내건 이번 행사는 지역 봉사자인 '선한 이웃'들과 효행상, 자원봉사대상 수상자 등을 주요 내빈으로 초청해 시민 중심의 행사로 진행됐다.

기념식의 백미는 시민들이 직접 꾸민 공연이었다. 연합 풍물단의 식전 공연을 시작으로 구별 주민자치 공연단, 관내 대학 오케스트라, 어린이 합창단의 시민헌장 낭독, 화성시치어리딩 협회 공연 등이 이어졌다.

정명근 화성특례시장이 20일 화성예술의전당에서 열린 ‘제26회 화성특례시민의 날’ 기념식에서 시민을 향해 기념사를 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

특히 대미를 장식한 230여 명 규모의 화성시 연합 합창단 등 총 450여 명에 달하는 시민 공연단이 화성예술의전당 무대를 가득 채우며 '참여형 기념식'의 의미를 완성했다.

정명근 화성특례시장은 "화성특례시가 대한민국 대표 도시로 성장할 수 있었던 것은 시민 한 분 한 분의 참여와 노력 덕분"이라며, "오늘 이 자리는 시민 여러분의 헌신으로 이뤄낸 성장을 함께 나누고, 더 큰 도약을 다짐하는 뜻깊은 자리"라고 말했다.

이어 "앞으로도 시민이 주인공이 되어 빛나는 화성특례시의 내일을 만들어가겠다"고 강조했다.

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한편 축제의 열기는 21일에도 이어진다. 시민의 날을 축하하기 위한 마련된 '특별한 콘서트'가 동탄 여울공원에서 열린다.

시민 공연단이 ‘제26회 화성특례시민의 날’ 기념식 무대에서 흰색 우산을 활용한 퍼포먼스 공연을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

이번 콘서트에는 신예 아이돌 이프아이(IF I)를 비롯해 독보적인 가창력의 유주, 감성 발라더 폴킴이 출연하며, 대한민국 대표 뮤지션 AKMU(악뮤)가 피날레를 장식해 전 세대가 함께 즐기는 화합의 무대를 선사할 계획이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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