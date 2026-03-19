LG화학·롯데케미칼 '불가항력 가능성' 고지

ABS까지 흔들…완성차 생산 영향 우려

국내 석유화학 업계가 자동차 부품사와 소재 가공업체 등에 ABS(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌) 제품 공급 차질 가능성을 통보한 것으로 알려졌다. 중동발 리스크에 따른 핵심 소재 수급 불안이 현실화되면서, 산업 전반의 긴장감이 커지고 있다.

국제유가가 배럴당 100달러를 돌파한 9일 전남 여수시 석유화학단지 공장에서 수증기가 피어오르고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

19일 업계에 따르면 LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 303,500 전일대비 16,500 등락률 -5.16% 거래량 207,291 전일가 320,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 [주주자본주의]①개정 상법 시대 열렸다…3월 주총 키워드는 에틸렌마저 줄줄이 감산…핵심원료 나프타 재고 2주뿐 전 종목 시세 보기 과 롯데케미칼 롯데케미칼 close 증권정보 011170 KOSPI 현재가 82,400 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 309,720 전일가 82,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? [특징주]롯데케미칼, 호르무즈 봉쇄에 따른 제품 가격 상승 기대감에 강세 에틸렌마저 줄줄이 감산…핵심원료 나프타 재고 2주뿐 전 종목 시세 보기 은 최근 고객사에 ABS 공급 관련 '불가항력' 가능성을 사전 안내했다. 불가항력은 전쟁 등 외부 요인으로 계약 이행이 어려울 경우 책임을 면제받기 위한 조치다.

업계는 전쟁이 장기화할 경우 이르면 이달 말부터 ABS 공급이 일부 제한될 수 있을 것으로 보고 있다. 다만 아직 공식적인 불가항력 선언 단계는 아니며, 기업들이 선제적으로 공급망 다변화 등 대응에 나서달라는 취지라는 설명이다.

AD

ABS는 자동차 내·외장재 핵심 소재로, 대시보드와 도어트림, 센터콘솔 등에 사용된다. 원재료인 나프타 수급 문제로 에틸렌 등 기초유분에서 불가항력이 선언된 사례는 있었지만, 완제품 소재인 ABS까지 확대된 것은 이번이 처음이라는 평가다. 지난 1월 t당 1190달러 수준이던 ABS 가격은 최근 1550달러까지 오르며 두 달 새 약 30% 오른 상태다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>