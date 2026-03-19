왕사남 열풍 속 다시 찾은 남도 유배지 <3>

송강과 원교가 붓끝으로 남긴 집념의 기록

고립의 시간이 잉태한 조선 예술의 결정체

절망의 심연서 길어 올린 노래와 글씨의 향기

편집자주 영화 '왕과 사는 남자'가 1300만 관객을 돌파하며 대한민국에 '유배 문화' 신드롬을 일으키고 있다. 권력의 중심에서 변방으로 밀려난 이들이 마주했던 고립과 절망은 역설적이게도 남도의 너른 품 안에서 위대한 학문과 예술로 승화됐다. 아시아경제 호남취재본부는 영화 속 서사를 넘어 실제 역사의 숨결이 살아있는 광주·전남의 주요 유배지를 톺아본다. 척박한 땅을 희망의 터전으로 일궈낸 선비 정신과 오늘날 '예향 남도'의 뿌리가 된 유배 문화의 가치를 총 6편에 걸쳐 집중 조명한다.



19일 오후 광주 북구에 위치한 환벽당을 시민들이 자유롭게 관람하고 있다. 환벽당은 정철이 소년시절부터 청년으로 자라 벼슬을 할 때까지 11년간 머물면서 스승 김윤제에게서 공부를 배운 곳이다. 민현기 기자 AD 원본보기 아이콘

권력의 정점에서 밀려나 마주한 변방의 고독은 때로 위대한 예술의 자양분이 됐다. 영화 '왕과 사는 남자'(이하 왕사남)가 묘사하는 주인공의 내면적 성장은 수백 년 전 남도 끝자락에 몸을 맡겼던 선비들의 붓끝에서 이미 증명된 바 있다. 조선 가사 문학의 최고봉으로 꼽히는 송강 정철의 담양 시절과 조선의 독자적 서체인 '동국진체'를 완성한 원교 이광사의 신지도 유배 생활이 대표적이다.

가사 문학의 산실, 담양 식영정에 흐르는 성산별곡

전남 담양군 가사문학면 지곡리. 광주호의 잔잔한 물결을 내려다보는 언덕 위에 '그림자가 쉬어가는 정자'라는 뜻의 식영정(息影亭)이 자리하고 있다. 16세기 중반 정계에서 밀려난 송강 정철이 머물며 호남 사람들과 교류했던 이곳은 현재도 당시의 풍류가 고스란히 느껴지는 정적에 싸여 있다.

정자 주변을 감싼 노송들의 뒤틀린 몸짓은 마치 유배객의 뒤엉킨 심사를 대변하는 듯하다. 식영정 툇마루에 앉아 바라보는 무등산과 광주호의 풍경은 수려하지만, 당대의 정치가였던 송강에게 이 아름다움은 역설적으로 정치적 망명지의 고독을 더욱 선명하게 드러내는 배경이었을 터다.

송강은 이곳에서 '성산별곡'을 지으며 자연에 귀의한 삶을 노래하는 듯했으나, 본질은 임금을 향한 끊임없는 그리움이었다. 영화 '왕사남'에서 주인공이 멀리 떨어진 왕을 그리며 자신의 내면을 갈고닦듯, 송강은 담양의 숲과 계곡을 배경 삼아 한국 문학사의 정점인 가사 문학을 꽃피웠다. 붓끝 하나로 온 세상을 담아내려 했던 한 문장가의 집념이 식영정의 낡은 기둥마다 스며 있다.

전남 담양군 가사문학면에 위치한 식영정의 모습. 식영정은 송강 정철이 머물면서 호남 사림들과 교류했던 곳이다. 민현기 기자. 원본보기 아이콘

"임 향한 일편단심"…담양 창평서 피어난 가사 문학의 극치

송강 정철의 담양 유배 생활은 그의 정치 인생에서 가장 어두운 터널이었으나, 국문학사적으로는 가장 찬란한 황금기였다. 1585년 동인과의 권력 투쟁에서 패해 고향인 담양 창평으로 내려온 송강은 이곳에서 4년여를 머물렀다.

그가 식영정과 송강정 등지를 오가며 써 내려간 '사미인곡'과 '속미인곡'은 임금을 사모하는 마음을 여인의 목소리에 빌려 표현한 연주지사의 절정이다. "내 몸이 다시 태어나서 임을 따라가려 하니…."로 시작하는 그의 문장은 정교한 비유와 우리말의 아름다움을 극대화했다는 평가를 받는다.

이날 오후 경기도 안성에서부터 환벽당을 보기 위해 찾아온 탐방객 김 모 씨(42)는 "송강에게 담양은 정치적 유배지인 동시에 문학적 안식처였다더라. 그가 이곳에서 겪은 고독과 임금을 향한 절절한 그리움이 없었다면 오늘날 우리가 배우는 주옥같은 가사들은 탄생하지 못했을 것이다"고 말했다.

실제로 송강의 붓은 고립된 환경 속에서 더욱 날카롭게 벼려졌고, 그 결과물은 조선 가사 문학의 교과서가 됐다.

완도 신지도, 23년의 유배가 빚어낸 '동국진체'의 탄생

원교 이광사가 250여년 전 완도 신지도 금곡마을에서 유배생활을 하던 중 심었다고 전해지는 소나무. 이 소나무는 지난 2015년 완도군으로부터 보호수로 지정됐다. 전남 완도군 제공 원본보기 아이콘

담양에서 남쪽으로 더 내려가 다리가 연결된 섬, 완도군 신지도에 닿으면 또 다른 예술적 집념의 현장과 마주하게 된다. 조선 후기 서예의 한 획을 그은 원교 이광사가 23년이라는 생의 절반에 가까운 시간을 유배객으로 보낸 곳이다.

1755년 을사당옥에 연루되어 이곳 신지도로 유배된 원교는 생사조차 불투명한 상황 속에서도 붓을 놓지 않았다. 당시 조선의 서예는 중국의 법첩(法帖)을 그대로 모방하는 데 급급했으나, 원교는 신지도의 거친 파도와 바람을 벗 삼아 우리만의 독창적인 글씨체인 '동국진체(東國眞體)'를 완성해냈다.

그는 신지도의 좁은 방 안에서 수만 번의 운필을 반복하며 조선의 기개를 글씨에 담았다. 특히 유배객 신분임에도 섬 아이들에게 글을 가르치고 주민들의 요청에 수많은 현판과 비문을 써주며 민초들과 호흡했다. 원교의 글씨가 단순한 예술을 넘어 남도 전역의 산사와 서원에 깊게 뿌리내린 배경이다.

원교의 서예는 훗날 추사 김정희와의 일화로도 유명하다. 제주 유배길에 올랐던 추사는 해남 대흥사에 들러 원교가 쓴 '대웅보전' 현판을 보고 "조선의 글씨를 망쳐놓았다"며 당장 떼어내라고 호통을 쳤다. 그러나 8년 뒤 유배를 마치고 돌아오는 길에 다시 대흥사를 찾은 추사는 자신의 오만을 인정하고 원교의 현판을 다시 걸게 했다. 고립의 시간을 견뎌낸 원교의 필력이 세련된 기교를 앞세웠던 추사의 마음마저 돌려놓은 셈이다.

"고립은 예술의 어머니였다"…영화 열풍 속 재발견되는 장인 정신

최근 영화 '왕사남'의 흥행으로 담양 가사문학관과 완도 신지도 원교 이광사 적거지에는 인문학 탐방객들의 발길이 끊이지 않고 있다. 현장에서 만난 탐방객 강 모 씨(44)는 "영화 속에서 주인공이 고립된 시간 동안 자신만의 세계를 구축하는 모습이 송강과 원교의 삶과 무척 닮았다고 느꼈다"며 "절망적인 상황을 예술로 승화시킨 이들의 집념에 경외심을 느낀다"고 전했다.

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담양군 관계자는 "남도 유배지는 단순한 관광지가 아니라 한국 예술의 정수가 탄생한 성지와 같다"며 "영화 '왕사남'이 일깨운 예술적 영감을 현장에서 체감할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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