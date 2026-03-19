신창동·흑석사거리 등 8곳 집중 개선

저류시설·배수펌프장 확충

광주 광산구가 여름철 집중호우에 대비해 상습 침수 지역 정비에 나선다. 총 120억원을 투입해 하수도 정비와 방재시설 확충 등 31개 재난 예방 사업을 우수기 전까지 추진한다.

광산구는 기후변화로 예측하기 어려운 집중호우 피해가 반복·대형화됨에 따라 사전 대응체계 구축에 행정 역량을 집중하고 있다고 19일 밝혔다. 사후 복구나 단순 시설 정비를 넘어 도시 구조와 치수 기능 전반을 개선하는 것이 올해 핵심 과제다.

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우선 상습 침수 지역 정비에 나선다. 대상지는 지난해 폭우로 피해가 발생한 신창동 가구의 거리, 흑석사거리, 산월동 봉산마을 등 8곳이다.

신창동 가구의 거리는 저지대 구간 배수가 원활하지 않아 극한 호우 시 반복 침수 피해가 발생한 곳으로, 160m 우수관로를 신설해 배수 능력을 개선할 계획이다. 흑석사거리는 신규 하수관로 설치와 기존 관로 정비, 빗물받이 확충을 통해 침수 예방에 나선다. 산월동 봉산마을 등 다른 지역도 하수 시설을 집중 정비한다.

우산지구 저류시설 조성도 추진한다. 5월 완공을 목표로 하며, 9,660톤 규모 빗물 저장이 가능해 우산동 일대 침수 예방 효과가 기대된다.

이와 함께 동곡배수펌프장 기능 보강, 서호마을·신기마을 간이배수장 용량 증설, 평동천 배수문 원격제어 설비 설치 등을 추진한다. 하수도 맨홀 추락 방지시설 300개 확충과 노후 맨홀 325개 교체도 병행한다.

하남산단 일원 우수관로 설치 등 일부 사업은 단계적으로 추진하고, 정부 건의 등을 통해 추가 사업비와 국비 확보도 추진한다.

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광산구 관계자는 "시급한 재난 예방 사업을 신속히 추진해 주민 불안을 해소하고 시민의 생명과 재산을 지키는 안전 기반을 강화하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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