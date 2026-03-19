센서뷰 센서뷰 close 증권정보 321370 KOSDAQ 현재가 4,140 전일대비 135 등락률 +3.37% 거래량 10,414,001 전일가 4,005 2026.03.19 11:01 기준 관련기사 센서뷰, 천궁-Ⅱ 수요 확대 대비 레이더 핵심 부품 공급 대응 센서뷰, 방산 양산 매출 가시화…신규 산업 확장 전략 공유 [특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세 전 종목 시세 보기 는 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 140,150 전일대비 350 등락률 +0.25% 거래량 1,304,463 전일가 139,800 2026.03.19 11:01 기준 관련기사 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 코스피 ‘딥밸류’ 진입…변동성 확대는 비중 확대 기회 전 종목 시세 보기 과 M-SAM Block-III 다기능레이다 체계 개발 계약을 체결했다고 19일 공시했다.

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계약금액은 24억9435만원으로, 계약기간은 2029년 6월 5일까지다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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