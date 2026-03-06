센서뷰, 천궁-Ⅱ 수요 확대 대비 레이더 핵심 부품 공급 대응

고주파 연결 솔루션 전문 기업 센서뷰 센서뷰 close 증권정보 321370 KOSDAQ 현재가 2,535 전일대비 465 등락률 +22.46% 거래량 24,023,093 전일가 2,070 2026.03.06 14:17 기준 관련기사 센서뷰, 방산 양산 매출 가시화…신규 산업 확장 전략 공유 [특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세 [특징주]센서뷰, 퀄컴 mmWave 독점공급 '기술력'앞세워 프로브카드 양산 기대 전 종목 시세 보기 는 한국형 중거리 지대공 요격체계 '천궁-Ⅱ'의 수요 확대에 대비해 관련 부품 공급 대응에 나선다고 6일 밝혔다.

센서뷰는 천궁-Ⅱ 체계의 핵심 구성 요소인 다기능 레이더용 안테나와 고주파 연결 부품을 공급하고 있다. 해당 부품은 향후 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역에 인도될 천궁-Ⅱ 체계에 적용될 예정이다.

최근 미국과 이스라엘이 이란과 군사적 충돌을 이어가는 가운데 중동 지역에서는 이란이 발사한 탄도미사일과 드론 공격이 잇따르면서 미사일 방어체계의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 특히 이번 교전 과정에서 천궁-Ⅱ가 약 90% 수준의 요격 성공률을 기록한 것으로 알려지며 천궁-Ⅱ에 대한 관심이 높아지고 있다.

센서뷰는 2024~25년 사우디아라비아와 UAE로 수출될 천궁-Ⅱ 체계에 적용되는 레이더 관련 핵심 부품을 수주했다. 단일판매·공급계약 공시에 따르면 누적 수주 규모는 약 113억원 수준이다.

천궁-Ⅱ는 적의 탄도미사일과 항공기 등을 탐지·추적하는 고성능 다기능 AESA 레이더를 기반으로 요격을 수행하는 한국형 중거리 미사일 방어체계로, '한국형 패트리엇'으로도 불린다.

센서뷰 관계자는 "천궁-Ⅱ와 같은 첨단 방공체계에서는 레이더 성능을 안정적으로 구현할 수 있는 고주파 부품 기술이 핵심적인 역할을 한다"며 "국내 방공체계의 해외 수출이 확대될 경우 관련 핵심 부품 공급 기회도 함께 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

