'마음까지 움직이는 공감형 AI'…전남대, 국제학술대회서 우수 성과

전남대학교가 인공지능이 인간의 감정을 이해하는 수준을 넘어, 감정 형성과 상호작용, 의사결정에까지 영향을 미치는 '공감형 AI' 연구를 연이어 발표하며 주목받고 있다. IEEE ISMAR 2025, ACM VRST 2025, ACM CHI 2026 등 컴퓨터공학 분야 최상위(S급) 국제학술대회에 잇달아 채택되며 연구의 우수성과 글로벌 경쟁력을 입증했다.

18일 전남대에 따르면, 인공지능융합학과 김승원·김수형·양형정 교수와 심리학과 신지은 교수로 구성된 융합 연구팀은 가상현실(VR)과 인공지능(AI), 심리학을 결합해 총 4편의 연구를 국제학술대회에 연이어 발표했다.

이번 연구는 가상 에이전트의 얼굴 표정, 음성 발화, 제스처를 AI로 생성하고, 사용자와의 상호작용을 통해 감정과 의사결정에 미치는 영향을 실증적으로 분석한 것이 특징이다. 특히 정서 표현, 설득, 정서 조절 지원 등 다양한 상황에서 AI 에이전트가 감정을 공유하는 '사회적 동료'로 기능할 수 있음을 확인했다.

연구별 주요 성과를 보면, 정재준 학생(석·박사통합과정)은 감정 이론과 AI를 결합해 아바타의 얼굴 표정을 정밀하게 구현하고 이를 체계적으로 비교·분석하는 방법을 제시했다. 해당 연구는 AR/VR 분야 최상위 학술대회인 IEEE ISMAR 2025에 발표됐다.

서가연 학생(석·박사통합과정)은 가상 에이전트의 발화 제스처를 생성하고, 제스처의 크기와 표현 방식이 사용자 감정 반응과 의사결정에 미치는 영향을 규명했다. 이 연구는 ACM VRST 2025에 채택됐다.

강세이 학생(박사과정)은 정서 조절을 지원하는 가상 AI 에이전트를 개발하고, 에이전트의 외형과 음성 톤이 사용자 경험에 미치는 영향을 분석해 설계 방향을 제시했다. 이어 정서적 지원과 정보적 지원을 비교한 연구에서는 과제 유형과 난이도에 따라 선호되는 지원 방식이 달라짐을 밝혀, 상황에 따른 적응형 상호작용 전략의 필요성을 제시했다.

해당 연구는 IEEE ISMAR 2025와 ACM CHI 2026에서 발표될 예정이다.

이번 연구에는 가상·증강현실 분야의 저명 연구기관인 호주 애들레이드대학교 공감컴퓨팅연구소(ECL)의 Gun A. Lee 교수가 공동 연구자로 참여해 국제 공동연구의 수준을 높였다.

연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 '기초연구실사업'을 비롯해 정보통신기획평가원(IITP)의 '지역지능화혁신인재양성사업'과 '인공지능융합혁신인재양성사업'의 지원을 받아 수행됐다.

전남대학교 공감 컴퓨팅 연구실은 원거리 환경에서도 정보뿐 아니라 감정까지 공유할 수 있는 상호작용 기술과 AI 기반 인간-에이전트 인터랙션 연구를 지속적으로 이어가고 있다.

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한편, 전남대 연구팀은 앞서 공감 수준을 실시간으로 정밀 측정하는 AI 기반 '공감 인식 시스템'을 개발해 국제학술지 Engineering Applications of Artificial Intelligence(JCR 상위 2.5%)에 게재된 바 있다. 이번 연구는 공감의 '인식?형성?상호작용'으로 이어지는 연구 흐름을 확장한 후속 성과로, 인간 중심 공감형 AI 연구의 진화를 보여주는 사례로 평가된다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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