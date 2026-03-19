크릿벤처스, 버추얼 엔터 기업 '스콘'에 20억 투자

자체 인큐베이팅 시스템

버추얼 캐릭터 40여명 보유

모션 캡처 기술 기반 제작 파이프라인 구축

벤처캐피털(VC) 크릿벤처스가 버추얼 엔터테인먼트 기업 스콘에 투자를 단행했다고 19일 밝혔다.

2018년 설립된 스콘은 연예기획사와 MCN(다중채널네트워크)의 운영 방식을 접목해 버추얼 IP(지식재산권)를 아티스트이자 브랜드로 키우는 사업을 펼치고 있다. 아티스트가 직접 만든 캐릭터 설정과 콘텐츠를 스콘이 통합 관리하며 라이브 후원, 굿즈, 광고, 2차 콘텐츠 등 여러 경로로 수익을 내는 구조다.

스콘은 외부 IP 영입에만 의존하던 기존 MCN의 한계에서 벗어나 자체 오디션과 데뷔 프로젝트로 신인을 발굴하고 육성하는 시스템을 갖췄다. 이를 바탕으로 현재 버튜버 그룹 '미츄'를 포함해 약 40명의 버추얼 캐릭터 IP를 확보하고 있다.

특히 스콘은 안면과 손동작, 신체 트래킹 데이터를 하나로 합치는 자체 개발 '데이터 퓨전' 알고리즘과 다수 캐릭터가 동시에 상호작용하는 '멀티 트래킹 인터랙션' 기술 등 독자적인 모션 캡처 기술력을 보유했다. 9종 이상의 전문 트래킹 장비와 광학식 모션 캡처 전용 스튜디오도 운영 중이다.

이러한 인프라를 통해 기획부터 3D 모델링, 리깅, 실시간 송출까지 모든 과정을 내재화한 엔드 투 엔드 제작 파이프라인을 만들었다. 장소 제약 없이 대규모 콘서트나 야외 라이브 방송을 지원할 수 있는 점도 특징이다.

스콘은 이번 투자금을 바탕으로 라이브 및 영상 콘텐츠 제작 지원을 강화할 방침이다. 나아가 게임, 웹소설, 웹툰, AI 챗봇, 트레이딩 카드 게임(TCG) 등 다양한 2차 콘텐츠 사업을 추진하며 일본과 중국, 대만 등 해외 시장에서 신규 버추얼 IP 확보에도 나선다.

기준수 스콘 대표는 "버추얼 콘텐츠는 성별·연령·인종과 관계없이 누구나 메시지를 전할 수 있는 창작 환경을 제공한다"며 "이번 투자를 계기로 기존 산업에서 성장하지 못한 다양한 분들이 버추얼 기술을 기반으로 자신만의 팬을 만들어가는 활동할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

크릿벤처스는 전담 3D 아티스트와 엔지니어로 구성된 제작 라인을 통해 100% 오리지널 버추얼 캐릭터를 설계하고 운영하는 스콘의 역량을 높이 평가했다.

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크릿벤처스 관계자는 "버추얼 엔터테인먼트 시장은 실제 인물 기반 엔터 산업의 고비용·고리스크 구조를 모션캡처, 실시간 렌더링, AI등 딥테크로 보완해 기업 중심의 IP 자산화 모델로 진화하고 있다"며 "스콘은 기술 기반 버추얼 제작 역량과 IP 인큐베이팅 시스템을 동시에 갖춰 성장 가능성이 높은 기업으로 앞으로 행보가 기대된다"고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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