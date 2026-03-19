광화문면옥, 21일 광화문 공연 맞춰 '전통 냉면' 1,000그릇 선착순 선물

광화문 축제의 날, '광화문면옥의 진심을 담다'... 21일 냉면 1,000그릇 무료 나눔

서울 광화문의 대표 맛집 광화문면옥이 광화문광장에서 펼쳐지는 대규모 공연을 맞아 파격적인 상생 행사를 선보인다. 공연 당일인 오는 21일, 광화문 일대를 가득 메울 팬들과 시민들을 대상으로 광화문면옥의 대표 메뉴인 냉면 1,000그릇을 선착순 무료 제공하기로 한 것이다.

이번 행사는 대한민국 문화의 중심지인 광화문에서 열리는 초대형 문화 공연을 기념하고, 현장을 찾은 국내외 방문객들에게 한국 전통 식문화의 깊은 맛을 알리기 위해 기획되었다. 수만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼, 광화문면옥은 서울의 심장부를 지켜온 대표 맛집으로서 방문객들에게 따뜻한 정(情)을 전할 예정이다.

광화문면옥 측은 이번 나눔이 단순한 이벤트를 넘어, 광화문을 찾은 전 세계인들이 한국의 선율과 함께 광화문면옥만의 장인 정신이 담긴 육수와 면발을 경험하는 '문화적 교감'의 자리가 되길 바란다고 밝혔다. 특히 광화문의 역사적 상징성과 대규모 공연의 활기찬 에너지를 결합해 K-푸드의 위상을 높인다는 구상이다.

광화문면옥 관계자는 "광화문이 축제의 환호성으로 물드는 특별한 날인 21일, 정성껏 준비한 광화문면옥의 냉면 한 그릇이 시민과 관광객들에게 잊지 못할 한국의 맛으로 기억되길 바란다"고 전했다.

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한 경제 전문가는 "21일 예정된 대규모 공연과 같은 메가 이벤트 기간에 광화문면옥이 보여주는 나눔 활동은 방문객의 만족도를 높이고 주변 상권에 활력을 불어넣는 긍정적인 촉매제"라며, "민간 기업이 주도해 지역 문화 축제의 품격을 높인 차별화된 마케팅 사례"라고 분석했다.

lshb01@asiae.co.kr



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