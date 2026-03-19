중기부, 상생결제 이용 문턱 낮춘다

KB증권등 상생협력재단과 업무협약

원스톱 상생결제시스템 도입

중소벤처기업부는 서울 영등포구 KB증권 본사에서 상생결제 이용 기관들을 만나 상생결제에 관한 현장 의견을 청취하는 간담회를 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 간담회는 지난 1월에 발표한 '대·중소기업 상생 성장전략'에 따른 상생결제 확산을 논의하기 위해 마련된 자리다. 상생결제 제도를 이용하는 금융기관, 공공기관, 구매기업 등이 참여했다.

간담회에 앞서 KB증권, 두산, 한국환경산업기술원과 대·중소기업·농어업협력재단은 상생결제 제도 확산을 위한 업무협약식을 개최했다.

KB증권은 증권사 최초로 상생결제 협약금융기관에 참여하고 '원스톱 상생결제시스템'을 도입하기로 했다. 이를 통해 두산과 한국환경산업기술원을 시작으로 새로운 상생결제 금융서비스를 제공할 예정이다.

원스톱 상생결제시스템은 구매기업부터 하위 협력사가 동일 은행의 계좌를 개설해야만 가능했던 결제대금 지급 업무를 타 은행 계좌로도 지급할 수 있도록 개선한 새로운 상생결제 플랫폼이다. 상생결제 사용을 위해 1차 이하 협력사가 계좌를 추가 개설할 필요가 없고, 모든 상생 결제 관련 업무를 하나의 플랫폼에서 통합 처리해 이용 기업의 접근성과 만족도도 향상될 것으로 기대된다.

상생결제는 대기업 등 구매기업이 1차 협력사에 지급한 납품대금이 2차 이하 협력사로 안전하게 지급되도록 하는 결제방식으로, 협력사는 결제일에 현금 지급을 보장받고, 구매 기업의 높은 신용도를 활용해 낮은 금리로 조기 현금화가 가능한 장점이 있다. 2015년 제도 시행 이후 연간 운용 실적은 지난해 189조원으로 꾸준히 증가해왔다.

이어진 간담회에서 상생결제 이용기관은 향후 민간(대기업 등)과 공공 부문에서의 상생결제 확산을 위한 다양한 현장 의견을 제시했다.

AD

이병권 제2차관은 "고물가·고환율 등 어려운 대내외 환경에서 함께 성장할 수 있는 상생 생태계 구축의 핵심 과제로서 상생결제는 매우 중요하다"며 "이번 원스톱 상생결제시스템 도입을 계기로 더 많은 기업과 기관이 상생결제에 참여할 수 있도록 중기부도 적극 노력하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>