개인투자자 자격으로 간담회 참석

"가짜뉴스에 흔들리는 개인들 많다" 현실 토로

"정부가 자본시장 믿음 줬으면"

평소 적극적으로 주식에 투자하는 것으로 알려진 개그맨 장동민씨가 이재명 대통령이 주재한 자본시장 간담회에 참석해 정부의 정책에 대한 신뢰를 높여달라고 건의했다.

18일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 '자본시장 안정과 정상화 간담회'에서 방송인 장동민이 개인투자자 자격으로 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장씨는 18일 청와대에서 열린 '자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회'에 참석해 개인 투자자가 체감하는 어려움을 직접 전달했다.

그는 "저 같은 사람들은 가짜뉴스에 휘둘리는 경향이 많다"며 "뉴스를 어디까지 믿어야 하는지, 어떤 안전장치가 있는지 몰라 혼자 유튜브를 보고 판단하는 경우가 많다"고 말했다.

이어 "정부와 전문가들이 믿음의 영역을 주고, 앞으로 우리 자본시장이 이렇게 나아갈 것이라는 믿음이 더 강해졌으면 하는 바람"이라고 덧붙였다.

발언 도중에는 투자 경험을 언급하며 좌중의 웃음을 자아내기도 했다. 장씨는 "정부가 처음 코스피 5000시대를 열겠다고 했을 때 반신반의하는 사람이 많았다"며 "저도 땅을 치고 후회하고 있다. 아내한테 '이거 한번 지켜봐야 할 것 같다'고 해서 원망을 많이 사고 있다"고 말했다.

이날 간담회에서 장씨는 이 대통령 바로 옆자리에 앉았고, 행사 종료 후 이 대통령이 "방송에서 많이 봤다"며 먼저 악수를 건네는 장면도 연출됐다.

장씨는 과거 방송을 통해 자신의 투자 성향을 공개하는 등 주식 투자에 적극적인 인물로 알려져 있다. 그는 자신을 '주식 단타 중독자'라고 소개하며 1600%에 달하는 높은 수익률을 기록한 경험과 함께 큰 손실을 본 적도 있다고 밝힌 바 있다.

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당시 그는 "일이 몇 시에 끝나든 오전 8시 30분에는 주식 투자 준비를 한다"며 "어떤 투자든 남을 원망해선 안 된다. 모르는 분야는 아예 쳐다도 안 본다. 수업료를 많이 냈지만, 20대에 실패한 건 오히려 다행"이라고 말하기도 했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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