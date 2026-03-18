용인 수지구 성복동행정복지센터 찾아 시민들과 함께 서명부 작성

이 시장 "110만 시민 염원 제5차 국가 철도망 구축계획 반영 최선"

이상일 용인특례시장은 18일 수지구 성복동행정복지센터를 찾아 경기남부광역철도 등 철도망 구축을 위한 서명운동에 참여했다.

이상일 용인특례시장이 18일 성복동행정복지센터를 찾아 철도망 구축을 위한 범국민 서명운동에 참여하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 시장은 이날 센터 1층에 마련된 서명부에 이름을 적은 뒤 행정의 일선에서 애쓰는 성복동 직원들을 격려했다.

이 시장은 "철도가 신설되고 연결되길 희망하는 다른 도시들과 함께 전개하는 서명운동을 통해 110만 용인시민과 경기도민의 뜻이 명확히 전달되기를 희망한다"며 "경기남부광역철도, 경기남부동서횡단선, 경강선 연장이 제5차 국가 철도망 구축계획에 반영되고, 분당선 연장 예비타당성 조사가 조속히 이뤄질 수 있도록 시민과 함께 계속 힘과 지혜를 모으겠다"고 밝혔다.

경기남부광역철도는 서울 잠실종합운동장부터 성남 판교, 용인 수지구 신봉ㆍ성복동, 수원 광교, 화성 봉담을 잇는 총 연장 50.7㎞의 철도 신설 사업이다.

경기남부동서횡단선은 이천 부발읍부터 용인 처인구 원삼면 '용인 반도체클러스터 일반산단'과 이동·남사읍 '용인 첨단시스템반도체 국가산단'을 거쳐 화성 전곡항까지 이어지는 89.4㎞의 철도를 신설하는 계획이다.

경강선 연장은 광주역부터 용인 남사읍까지 일반철도 약 38㎞를 연장하는 사업이다.

시는 오는 4월 15일까지 제5차 국가철도망 계획에 경기남부광역철도, 경기남부동서횡단선(반도체선), 경강선 연장을 반영하기 위해 서명운동을 벌인다.

시는 또 기흥역(보라·공세동 경유)과 동탄, 오산을 잇는 분당선 연장(16.9㎞)의 예비타당성 조사를 위한 시민 서명도 함께 받는다.

경강선 연장과 함께 동시에 추진되는 민자사업 중부권 광역급행철도(JTX) 조기 착공을 위한 서명운동은 오는 31일까지 진행된다.

JTX는 서울 잠실에서 광주·용인·안성·진천을 거쳐 청주국제공항과 KTX·SRT 정차역인 오송역을 잇는 총 135㎞ 길의 광역철도 노선 신설 사업이다.

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JTX 용인 노선은 경강선 연장과 거의 일치하는 만큼 시는 JTX 신설과 경강선 연장을 동시에 추진하고 있다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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