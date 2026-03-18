소규모 제조업 사업장 8000개소 점검 목표

2028년까지 관내 전수 점검 추진

산업안전 전문가 50명 위촉·예산 23억 투입

현장 중심 산재 예방 활동 강화

경기 화성특례시(시장 정명근)가 18일 화성동탄2 인큐베이팅센터에서 '2026년 화성 산업안전지킴이 발대식'을 열고, 소규모 제조업 사업장의 산업재해 예방을 위한 현장 중심 안전관리 활동을 본격적으로 추진한다.

윤성진 화성특례시 제1부시장(앞줄 왼쪽 여섯 번째)과 주요 내빈, 산업안전지킴이가 18일 화성동탄2 인큐베이팅센터에서 발대식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 발대식에는 윤성진 화성특례시 제1부시장, 김도형 경기지방고용노동청장, 전병선 화성산업진흥원장, 산업안전지킴이 등 약 150명이 참석했다. 행사는 운영계획 보고, 산업안전 의지 선언, 위촉장 수여 순으로 진행됐으며, 시는 산업안전 분야 전문 인력 50명을 산업안전지킴이로 위촉하고 활동의 시작을 밝혔다.

제조업 사업장이 밀집한 화성시는 관내 제조업 사업장 2만5624개 중 약 97%인 2만5019개가 50인 미만 소규모 사업장으로 조사됐다. 이에 시는 자체적인 안전관리 인력 확보에 어려움을 겪는 소규모 사업장을 지원하고자 산업안전 전문가가 직접 현장을 방문해 위험요인을 점검하고 개선을 지도하는 '화성 산업안전지킴이'사업을 운영하고 있다.

특히 시는 올해 사업 예산 23억3500만원을 투입해 산업안전지킴이 인원을 기존 30명(10개 조)에서 50명(18개 조)으로 대폭 확대했다. 점검 목표 역시 연간 5130개소에서 8000개소로 늘려, 오는 2028년까지 관내 50인 미만 제조업 사업장에 대한 전수 점검을 완료한다는 방침이다.

앞서 2025년에는 산업안전지킴이 활동으로 5075개 사업장을 점검하고 1만5228건의 위험요인 개선을 요청했으며, 이 중 1만 1,678건의 조치를 완료해 약 77%의 개선율을 기록했다. 점검 결과 화재(20.9%), 충돌(11.4%), 감전(10.5%) 등 주요 산업재해 위험요인이 확인됨에 따라 올해는 경기지방고용노동청 및 한국산업안전보건공단과 협력해 고위험 사업장에 대한 합동점검을 더욱 강화할 계획이다.

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윤성진 화성특례시 제1부시장은 "소규모 사업장의 경우 자체적인 안전 관리 체계 구축에 어려움이 많은 만큼 현장 전문가인 산업안전지킴이의 내실 있는 점검과 개선 지도가 무엇보다 중요하다"며"현장 중심의 선제적인 예방 활동을 통해 안전 사각지대를 해소하고, 유관기관과 긴밀히 협력해 노동자가 안심하고 일할 수 있는 안전한 산업 환경을 조성하는 데 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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