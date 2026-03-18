CJ·CJ제일제당서 각각 138억·39억 수령

이재현 CJ그룹 회장이 지난해 지주사와 계열사에서 보수 177억원을 받았다.

이재현 CJ그룹 회장. CJ 제공 AD 원본보기 아이콘

18일 CJ CJ close 증권정보 001040 KOSPI 현재가 200,000 전일대비 7,000 등락률 +3.63% 거래량 207,664 전일가 193,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 CJ그룹, 2026년 상반기 ‘신입사원 공개 채용’ 시작 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 올리브영 페스타, 글로벌 무대 진출…美·日서 K뷰티 체험 행사 연다 전 종목 시세 보기 와 주요 계열사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 지난해 사업보고서에 따르면 이 회장은 CJ에서 138억2500만원, CJ제일제당 CJ제일제당 close 증권정보 097950 KOSPI 현재가 203,500 전일대비 500 등락률 +0.25% 거래량 44,570 전일가 203,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하…"내달부터 적용"(종합) [단독]10년간 과징금 달랑 '4건'… 담합의 유혹[설계자들]③ 전 종목 시세 보기 에서 39억1800만원 등 보수 총 177억4300만원을 받았다. 이는 전년 대비 8.4% 감소한 금액이다.

CJ에서 받은 급여와 상여는 각각 45억원과 93억2500만원으로 책정됐다. 실적이 부진한 CJ ENM에서는 2024년 상반기부터 보수를 받지 않고 있다.

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CJ는 이 회장에 대한 상여와 관련해 "단기 경영 목표 달성을 위해 리더십을 발휘하고, 회사 핵심역량을 구축한 점을 고려해 단기 인센티브 43억3000만원을 지급했고, 회사의 사업 경쟁력 확보 등을 고려해 장기 인센티브 49억9000만원을 지급했다"고 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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