호반건설, 한진칼 지분 18.78% 확보…조원태 회장은 20.56%

호반건설이 대한항공을 거느린 한진그룹 지주사 한진칼의 지분을 18.78%까지 늘렸다.

18일 한진칼 사업보고서에 따르면 지난해 말 기준 호반건설의 한진칼 지분은 18.78%로, 지난해 5월(18.46%) 대비 0.32%포인트 증가했다. 2024년 말(17.9%)보다는 0.88%포인트 늘었다.

같은 기간 한진칼 최대 주주인 조원태 한진그룹 회장의 지분은 20.56%로 0.43%포인트 증가했다. 이에 따라 2대 주주인 호반건설과 조 회장과의 지분율 격차는 2024년 말 기준 2.23%포인트에서 지난해 1.78%포인트까지 좁혀졌다.

다만 조 회장 측의 우호 지분으로 간주되는 델타항공(14.90%), 산업은행(10.58%)의 지분을 합치면 총 46.04%로, 여전히 호반건설과 27.26%포인트의 격차를 유지하고 있다.

앞서 호반건설은 과거 한진칼과 경영권 분쟁을 벌인 사모펀드 KCGI로부터 2022년 지분을 사들이며 2대 주주로 올라섰다. 2023년엔 팬오션이 보유한 한진칼 지분 5.85%를 추가 매입하며 꾸준히 세력을 확장하고 있다.

호반건설은 단순 투자 목적으로 한진칼 지분을 매입했다고 밝혔으나, 업계에선 향후 경영권 참여를 위한 포석으로 보는 시각도 있다.

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한편 지난해 말 기준 국민연금공단은 한진칼 지분 5.44%를 확보해 대주주 명단에 새로 이름을 올렸다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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