지난해 정의선 현대자동차그룹 회장이 총 174억원이 넘는 연봉을 받은 것으로 확인됐다. 기존 현대차 연봉에 기아의 보수까지 더해지면서 전년 대비 큰 폭으로 늘어났다.

18일 현대차가 공시한 사업보고서에 따르면 정 회장은 지난해 현대차로부터 급여 45억원과 상여 및 기타 소득 45억100만원을 포함해 총 90억100만원의 보수를 받았다. 전년(70억8700만원)보다 27% 증가한 셈이다.

정의선 현대차그룹 회장이 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌에 참석해 인사를 하고 있다. 2025.10.30 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

앞서 정 회장은 또 다른 계열사인 기아와 현대모비스에서 각각 54억원, 30억6000만원을 수령한 바 있다. 정 회장이 기아에서 보수를 받은 것은 이번이 처음이다.

이를 합산하면 정 회장의 지난해 연봉은 총 174억6100만원이다. 기아에서 받는 보수가 더해지면서 전년(115억1800만원)보다 51.6% 늘었다.

현대차는 "임원급여 테이블 및 임원 임금 책정기준 등 내부기준을 기초로, 직무와 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재 육성 등을 종합적으로 반영했다"고 설명했다.

같은 기간 장재훈 현대차 부회장의 보수는 59.3% 늘어난 총 54억1600만원으로 집계됐다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 242.7% 폭증한 증가한 97억2900만원을 수령했다.

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현대차는 오는 26일 주주총회를 개최한다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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