경기 연천군이 경기도가 추진하는 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업' 공모에 최종 선정됐다.

김덕현 연천군수가 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 경기도가 주최한 '제1호 생활쏙(SOC) 환원 사업 대상지 발표식'에 참석하고 있다. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

김덕현 연천군수는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 경기도가 주최한 '제1호 생활쏙(SOC) 환원 사업 대상지 발표식'에 참석했다.

'경기 생활쏙(SOC) 환원사업'은 경기도가 개발이익을 도민에게 환원하기 위해 추진하는 사업으로, 도민 삶의 질 향상과 지역 균형성장을 위한 생활밀착형 사회기반시설 확충 사업이다.

연천군은 접경지역이자 인구 감소 지역이라는 지역 여건 속에서 생활쏙(SOC) 확충 필요성과 준비성에서 높은 평가를 받아 이번 공모에 선정된 것으로 알려졌다.

특히 군은 사업 준비 과정에서 범군민 추진위원회를 구성하고 주민설명회와 의견 수렴 절차를 거치는 등 지역사회 공감대를 형성했으며, 연천군의회에서도 사업 선정 촉구 결의안을 채택하는 등 주민·의회·행정이 함께 협력하는 추진체계를 마련했다.

군이 추진하는 사업은 장애인 복지를 위한 시설과 평생교육시설을 결합한 복합형 생활쏙(SOC) 시설을 조성하는 것으로, 연천군 에듀헬스케어센터 인접 부지에 조성되며 이번 공모 선정으로 지원되는 도민 환원 기금 160억원을 포함해 총 283억원 규모로 추진된다.

해당 시설은 에듀헬스케어센터의 체육·돌봄·문화 기능과 전곡 컬처스테이션의 청년시설 등과 연계하여 시너지 효과를 창출하고 전 세대가 이용할 수 있는 지역 생활거점시설로 조성될 계획이다. 또한 장애인과 비장애인의 경계를 허물고 지역사회 통합을 촉진하는 한편, 교육과 복지 서비스에 대한 기회와 접근 격차를 줄이는 포용적 공간으로 기능할 것으로 기대된다.

연천군 관계자는 "연천은 접경지역이라는 이유로 오랜 기간 각종 규제와 개발 제한 속에서 특별한 희생을 감내해 온 지역"이라며, "도민 환원 기금의 취지가 가장 분명하게 실현될 수 있는 곳이 연천"이라고 말했다.

이어 "이번 경기 생활쏙(SOC) 환원 사업 선정을 계기로 주민이 체감할 수 있는 생활쏙(SOC)을 확충하고 정주 환경을 개선해 연천군이 더 살기 좋은 도시로 성장할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

AD

연천군은 향후 투자심사 등 후속 절차를 거쳐 주민 중심의 복합 생활쏙(SOC) 시설 조성을 본격적으로 추진할 계획이다.

연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>