'아미' 겨냥 영문병기, 보라색 배경 조성

현대해상 현대해상 close 증권정보 001450 KOSPI 현재가 31,600 전일대비 1,500 등락률 +4.98% 거래량 514,692 전일가 30,100 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"현대해상, 목표가↑…올해 실적 기대" 예별손보 매각 예비입찰 3개사 참여…1월말 예비인수자 선정 11월 車보험 손해율 92.1%…손보업계, 보험료인상 추진 전 종목 시세 보기 은 오는 21일 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞두고 광화문 본사 사옥 전면에 BTS 노래 가사와 보험업의 본질인 '신뢰와 안전'의 의미를 결합한 대형 캠페인 메시지를 공개했다고 18일 밝혔다.

18일 서울 종로구 현대해상 본사 외벽의 방탄소년단 노래 가사를 인용한 '신뢰와 안전' 메시지를 배경으로 외국인 방문객들이 사진을 촬영하고 있다. 현대해상 AD 원본보기 아이콘

현대해상은 광화문 광장에 위치한 대표 보험사로서 대한민국을 넘어 글로벌 축제의 장이 될 이번 공연이 안전하고 품격 있게 마무리되기를 바라는 마음에서 메시지를 게재했다고 설명했다.

현대해상 사옥 전면 대형 현수막엔 BTS 대표곡 중 하나인 'Not Today' 가사를 인용해 "너의 곁에 나를 믿어, 나의 곁에 너를 믿어(TRUST WITHIN ME, TRUST BESIDE ME)"라는 문구와 함께 "서로의 안전을 지켜주세요"라는 당부를 담았다.

믿음과 연대를 강조한 곡의 취지를 살려 밀집된 공간에서 서로를 신뢰하고 배려함으로써 안전사고를 예방하자는 의미를 전하고자 했다.

전 세계 팬들을 환대하는 뜻으로 영문 병기하고, 팬들에게 친숙한 보라색 적용해 친근한 메시지로 다가갈 수 있도록 세심함을 더했다.

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현대해상 관계자는 "광화문에서 열리는 이번 공연이 전 세계에 대한민국 팬덤 문화의 성숙함과 안전함을 알리는 계기가 되길 바란다"며 "현대해상이 지향하는 '마음'의 가치가 광화문을 찾는 모든 이들에게 전해져 안전한 축제가 되길 기원한다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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