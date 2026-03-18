공직자윤리법 개정안 발의

법조 고위직 이어 제한 강화

법조 내 이해충돌 방지를 위한 입법 논의가 이어지고 있다. 고위 법조인의 퇴직 후 변호사 개업 자체를 일정 기간 금지하거나 '변호사 자격이 있는 경찰'의 로펌 진출을 제한하는 내용으로, 법조에서는 현실을 충분히 반영하지 못한 조치라는 비판과 사법 신뢰 회복을 위한 것이라는 의견이 맞서고 있다.

'변호사 경찰' 취업심사 확대

수사권 조정과 검찰청 폐지 등으로 '변호사 자격이 있는 경찰'에 대한 수요가 늘고 있는 가운데, 이들에 대한 취업 제한을 강화하는 법안이 발의됐다.

김민전 국민의힘 의원은 3월 13일 변호사 자격을 가진 퇴직 경찰의 취업을 일부 제한하는 내용의 공직자윤리법 개정안을 발의했다.

현행 공직자윤리법은 퇴직 전 5년간 근무했던 부서·기관 업무와 취업 예정 기관 간 업무 관련성을 기준으로 취업 가능 여부를 판단하고, 이해충돌 우려가 있는 경우 취업을 제한하고 있다. 다만 변호사 등 전문자격을 가진 경우 법무법인 등 취업을 허용하고 있다(제17조제7항).

개정안은 이 같은 예외를 축소해, 퇴직 전 5년 동안 수사 및 심리·심판 관련 업무를 맡았던 경우, 변호사 자격이 있더라도 예외 없이 취업 제한을 적용하도록 했다. 이는 경찰 출신 변호사의 로펌 진출이 늘면서 전경예우 및 수사 공정성 논란이 제기된 데 따른 것으로 풀이된다. 인사혁신처에 따르면 지난 2월에만 경찰 출신 30명이 로펌 취업을 희망했다. 이 중 9명이 실제 로펌으로 갔다.

퇴직 후 3년 개업 금지

법조 고위직 퇴직 후 변호사 개업 자체를 제한하는 '전관예우 방지법'도 발의됐다.

최혁진 무소속 의원은 3월 9일 대법원장·대법관·헌법재판소장·헌법재판관·검찰총장 등 고위직 법조인의 변호사 개업 자체를 퇴직 후 3년간 금지하는 내용의 변호사법 개정안을 발의했다.

현행 변호사법은 퇴직 후 1년 동안 자신이 근무하던 기관과 관련된 사건을 수임하지 못하도록 규정하고 있다.

아울러 개정안에는 일반 법관, 검사, 군법무관 등으로 퇴직한 변호사의 국가기관 사건 수임 제한 기간도 현행 1년에서 2년으로 연장했다. 재직 중 직접 담당했던 사건에 대해서는 영구적으로 수임을 금지하도록 하는 내용도 담겼다.

22대 국회에는 해당 법안을 비롯해 전관예우 방지 취지의 법안이 다수 발의돼 있다.

법조에서는 사법부 신뢰 회복을 위한 조치라는 입장과, 대법관 증원 등 사법 환경 변화를 고려할 때 현실을 반영하지 못한 것이라는 의견이 맞선다.

이임성(사법연수원 21기) 법조윤리협의회 회장은 "전관예우 근절을 넘어 사법부의 신뢰 회복을 위한 조치"라며 "고위 법관에 대한 변호사 활동을 고위직에 재직한 기간에 상응하는 수준으로 제한하는 법안이 필요하다"고 말했다.

반면 한 수도권 소재 법원의 부장판사는 "향후 대법관이 증원되고 법관 퇴직 연령이 낮아질 수 있는 상황에서 이들의 생계를 보장할 별도의 보완책 없이 경제활동을 제한할 경우, 다른 공직 진출을 둘러싼 경쟁으로 이어질 수 있다"고 말했다.

절충안도 제시된다. 경희대 로스쿨 원장을 지낸 정형근(24기) 법무법인 더스마트 변호사는 "비교적 이른 나이에 퇴직하는 고위 법관들의 현실적인 진로를 고려해, 개업은 허용하되 본인 이름으로 사건을 수임하지 못하도록 하는 방식이 대안이 될 수 있다"고 말했다. 로펌 취업은 허용하되 자문이나 후배 교육 등의 역할을 맡도록 하는 방안이다.

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서하연 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.

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