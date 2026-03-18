한국인터넷진흥원(KISA)이 5세대(5G) 특화망에서 발생할 수 있는 보안 위협과 대응 방안을 담은 '5세대 특화망 보안 안내서'를 공개했다고 18일 밝혔다. 인공지능 전환(AX)의 핵심 기반인 5G의 망 구축부터 운영 전반에서 보안을 강화하겠다는 취지다.

5G 특화망 보안 안내서. 한국인터넷진흥원. AD 원본보기 아이콘

5G 특화망은 특정 건물이나 토지에 주파수를 할당받아 지능형 공장(스마트 팩토리) 등 IT 서비스를 구현하는 맞춤형 연결망이다. 제한된 공간에 허가받은 단말만 접속 가능해 신뢰도 높은 서비스를 안정적으로 제공한다는 특징이 있다. 현재 5G는 AX 흐름에 따라 다양한 산업 분야에서 확산하고 있다. 국내 5G 특화망을 구축한 기업·기관은 지난해 기준 104개소로, 4년간 4배 증가했다.

안내서에는 국내 5G 특화망 전반에서 발생할 수 있는 잠재적 보안 위협과 위협 유형별 대응 방안이 담겨 있다. 현장에서 활용할 수 있는 '보안 점검표' 등 실무 중심의 보안 기준도 포함됐다.

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이상중 한국인터넷진흥원 원장은 "5G 특화망이 확산하는 만큼 특화망 보안에 대한 인식 제고가 필요한 시점"이라며 "안전한 디지털 환경 조성을 위해 산업 현장의 보안 기준 마련과 지원을 확대해 나가겠다"고 했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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