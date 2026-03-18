관광사업체 공제조합 설립 용역 현황 공유

한국관광협회중앙회 관광공제회는 17일 한국관광협회중앙회 4층 대회의실에서 제1차 운영위원회를 열고 2025년도 제39기 결산안과 공제회 업무처리규정 개정안을 원안대로 의결했다고 18일 밝혔다.

한국관광협회중앙회 관광공제회는 17일 제1차 운영위원회를 열고 2025년도 제39기 결산안과 공제회 업무처리규정 개정안을 원안대로 의결했다고 18일 밝혔다. 사진 한국관광협회중앙회 AD 원본보기 아이콘

이날 운영위원회에서는 공제회 재정 운영 현황과 사업 추진 실적을 점검하고, 공제 가입 편의성 제고 방안 등을 논의했다.

특히 코로나19 등 재난 상황에서 관광업계 지원 필요성이 커지는 가운데, 문화체육관광부가 추진 중인 관광사업체 공제조합 설립 관련 용역의 추진 현황을 공유하고 향후 방향에 대한 의견도 교환했다.

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이경수 관광공제회 회장은 "정부 정책 변화에 대응해 중앙회와 협회가 협력하며 주도적 역할을 수행하는 것이 중요하다"며 "개별 협회의 유불리를 떠나 관광업계가 하나로 단결해 재난 상황에서 관광업계 사업자와 종사자를 보호할 수 있는 제도적 기반 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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