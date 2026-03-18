"공정위 조사 불응 시 강력한 경제 제재"

매출액 최대 1% 과징금 부과

명령 불응 시 ‘이행강제금 조항’ 신설

국회 정무위원회 소속 김승원 더불어민주당 의원은 18일 공정거래위원회(공정위) 조사 불응 기업에 과징금 및 이행강제금을 부과하는 '공정위 조사방해 근절 3법'(대규모유통업법·표시광고법·하도급법 일부개정안)을 대표발의했다고 밝혔다.

개정안은 공정위 조사를 거부·방해하는 사업자 혹은 단체에 매출액 최대 1% 범위에서 과징금을 부과할 수 있도록 했다.

김승원 더불어민주당 의원. AD 원본보기 아이콘

구체적인 매출액 산정이 어려울 경우 대규모유통업법과 표시광고법에 따라 50억원 이하, 하도급법에 따라 100억원 이하의 과징금을 부과하도록 했다.

공정위의 거듭된 조사 명령에 불응한다면 '이행강제금'을 부과할 수 있는 조항도 마련했다. 이행기한이 지난날부터 1일 평균 매출액의 최대 5%에 해당하는 금액을 매일 부과한다. 매출액 산정이 어려울 시 1일당 최대 2000만원의 이행강제금을 부과해 제재의 강제력을 높였다.

김 의원실은 "현행법은 공정위 조사의 실효성 확보를 위해 최대 2억원의 과태료 규정을 두고 있으나, 대기업의 조직적인 조사 방해를 막기에는 역부족"이라 이같은 법을 발의하게 됐다고 설명했다.

의원실이 공정위로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년 애플코리아와 세아베스틸의 조직적 조사 방해 건은 과태료 3억원(현장 조사 불응 2억원, 자료 미제출 1억원), 법인 벌금 1억원의 징계를 받는 데 그쳤다. 원명해운과 현대제철 직원의 출석 거부 건은 200만원의 과태료 처분만 내려져 제도의 실효성이 사실상 없다는 지적이다.

AD

김 의원은 "과징금을 피하려 조사에 불응해 과태료만 내고 버티는 식의 악의적 행태가 시장에 만연해 있다"며 "개정안을 통해 공정위 조사 불응 기업에 강력한 경제 제재를 가해 고질적인 조사 방해 행위를 원천 차단하겠다"고 강조했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>