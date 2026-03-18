부생수소 감소·개질수소 증가

"공급은 정상 유지, 가격 안정 관리"

인천공항 신규 수소충전소. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

중동 정세 불안이 에너지 전반으로 확산되는 가운데 정부가 수송용 수소 수급 점검에 나섰다. 나프타 수입 감소 등 여파로 일부 공급 상황 변화가 감지되고 있지만, 현재까지는 공급 차질 없이 정상적으로 운영되고 있다 게 정부 판단이다.

기후에너지환경부는 18일 오전 서울 종로구 센터포인트광화문빌딩에서 중동 상황 관련 수송용 수소 수급 점검회의를 개최해 수소 수급 동향과 기업 대응 상황을 집중 점검했다.

오일영 기후에너지정책실장이 주재한 이번 회의에는 국토교통부 등 관계부처를 비롯해 롯데케미칼, LG화학 등 석유화학사와 SKI E&S, 어프로티움, 덕양에너젠 등 부생수소 공급사 등이 참석했다.

참석자들은 원료 수급 상황과 생산량, 추가 생산 가능 물량 등을 공유하고, 수급 애로 발생 시 대체 물량 확보를 위한 협력 방안을 논의했다.

한국석유관리원은 이날 국내 수송용 수소 공급이 정상적으로 이뤄지고 있다고 보고했다. 하루 공급량은 최근 기준 56~75t 수준으로 유지되고 있다.

다만 중동 상황에 따른 나프타 수입 감소 영향으로 공급 구조에는 일부 변화가 나타났다. 석유화학 공정에서 발생하는 부생수소 비중은 줄어든 반면, 천연가스를 활용한 개질수소 공급 비중은 약 3%가량(약 2t) 증가한 것으로 파악됐다.

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오일실장은 "중동 상황에 따른 에너지 수급 영향 속에서도 국민들이 수소버스 등 수소차 이용에 불편이 없도록 안정적인 수송용 수소 공급에 최선을 다해야 한다"며 "수소충전소 운영사들도 수소 가격 안정화를 위해 적극 노력해달라"고 당부했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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