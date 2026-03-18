미래에셋생명은 주요 제휴 GA(보험대리점) 금융소비자보호 책임자를 초청해 '소보로 GA 상생 간담회'를 개최했다고 18일 밝혔다.

미래에셋생명이 서울 여의도 미래에셋생명 본사에서 제휴 GA(보험대리점) 금융소비자보호 책임자를 초청해 ‘소보로 GA 상생 간담회’를 17일 개최했다. 미래에셋생명 AD 원본보기 아이콘

미래에셋생명은 제휴 GA와 함께 금융소비자 관련 이슈와 민원 대응 노하우를 공유하고 협력 체계를 구축하기 위해 '소보로 GA 상생 간담회'를 진행하고 있다. 이번 간담회는 전날 서울 여의도 미래에셋생명 본사에서 열렸으며 주요 제휴 GA의 리스크팀, 준법감시팀, 소비자보호 담당자들이 참석했다.

이날 간담회에서는 금융소비자보호를 주제로 다양한 업무 공유와 논의가 이뤄졌다. 특히 최근 민원 처리 동향과 주요 민원 유형별 쟁점 등을 중심으로 보험사와 GA 간 협력 방안을 모색했다.

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최선경 미래에셋생명 소비자보호실장(CCO)은 "GA 채널의 역할이 확대되는 만큼 소비자 보호 체계를 더욱 강화하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 제휴 GA와 긴밀한 협력을 통해 금융소비자 보호 수준을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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