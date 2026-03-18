SK바이오사이언스, RSV 예방항체 개발 펀딩 확보

SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 close 증권정보 302440 KOSPI 현재가 43,900 전일대비 200 등락률 +0.46% 거래량 30,869 전일가 43,700 2026.03.18 10:08 기준 관련기사 SK바이오사이언스, 수막구균 질환 인식 제고 위한 전국 의료진 대상 포럼 SK바이오사이언스-IDT 바이오로지카-백사스, 유럽 독감 백신 프로젝트 수주 SK바이오사이언스, 지난해 매출 145%↑…IDT는 흑자 전환 전 종목 시세 보기 가 게이츠재단의 혁신 기술과 라이트재단의 자금 지원을 바탕으로 글로벌 시장을 겨냥한 RSV 예방항체 의약품 개발을 본격화한다.

SK바이오사이언스는 국제 보건 형평성 제고를 위해 민관 협력으로 설립된 라이트재단과 펀딩 계약을 체결하고 RSV(호흡기세포융합바이러스) 예방 단일클론항체 후보물질 'RSM01'의 초기 임상 비용을 지원받는다고 18일 밝혔다.

이번 계약은 SK바이오사이언스가 라이트재단의 제품개발연구비(PDA·Product Development Award) 지원 대상자로 선정돼 체결됐다, 이를 통해 과제별 최대 규모인 총 40억 원의 개발비를 확보하게 됐다. SK바이오사이언스는 이번 지원을 바탕으로 RSM01의 임상 1b상을 가속화할 계획이다.

SK바이오사이언스는 이에 앞서 지난달 초 게이츠재단 산하 연구기관인 Gates MRI(Medical Research Institute)와 RSM01 기술이전 계약을 체결했다. RSM01은 미국 바이오테크 기업 Adimab이 Gates MRI와 협력해 설계했으며, Gates MRI는 초기 연구와 임상 1a상까지 완료했다. SK바이오사이언스는 기술 도입을 통해 임상 1b상부터 공정 개발, 상업화까지 전 단계를 주도적으로 추진한다.

이 후보물질은 신생아 및 영유아를 대상으로 단 1회 투여만으로 RSV 유행 시즌 동안 지속적인 예방 효과를 제공하도록 설계됐다. 비임상 시험 결과 RSV 바이러스의 감염과 증식을 효과적으로 억제했으며, 미국 성인 대상 1a 임상에서도 안전성과 내약성, 그리고 설계 목표와 동일한 수준의 예방 효과 지속 가능성을 제시한 바 있다.

SK바이오사이언스는 기술이전 계약을 통해 선진국을 포함한 전 세계에 RSM01을 독점적으로 공급할 권리를 확보했다(인도 및 GAVI 지원 국가는 비독점). 이에 따라 선진국 시장에서는 상업적 가치를 극대화하고, 저개발국에는 대규모 공정 개발을 통한 합리적 가격의 공급으로 미충족 의료 수요를 해결하는 상용화 전략을 펼칠 예정이다.

RSV는 영유아에서 중증 하기도 감염을 유발하는 대표적인 호흡기 바이러스로, 전 세계적으로 매년 상당한 입원과 의료 부담을 초래하고 있다. 글로벌 시장조사기관 이밸류에이트 파마(Evaluate Pharma)에 따르면 전 세계 RSV 예방항체 시장은 2032년 45억 달러약 6조6000억원) 규모로 성장할 것으로 예측됐다. 현재 상용화된 제품이 적어 선진국 중심으로 접종이 이뤄지는 시장이 확대되면 향후 시장 규모는 더욱 커질 전망이다.

박진선 SK바이오사이언스 COO는 "이번 펀딩 계약은 Gates MRI로부터 도입한 기술의 잠재력과 글로벌 공중보건 수호를 위한 회사의 노력을 인정받은 결과"라며 "SK바이오사이언스가 보유한 세계적 수준의 R&D 및 생산 역량을 결집해 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품으로 완성해 나가겠다"고 말했다.

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한편, SK바이오사이언스는 RSV 예방항체 의약품 외에도 ▲차세대 폐렴구균 백신 ▲범용 코로나바이러스 백신 ▲조류독감 백신 ▲mRNA 및 차세대 백신 플랫폼 등 다양한 감염병 대응 파이프라인을 구축하며 중장기 성장 기반을 강화하고 있다. 연구개발부터 공정 개발, 생산, 공급까지를 유기적으로 연결하는 통합 개발 전략을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보한다는 계획이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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