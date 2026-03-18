CISAC 이사회에 참석한 이시하 음저협 회장(첫째 줄 오른쪽 다섯 번째)과 각 단체 관계자들이 함께 기념촬영을 하고 있다. APRA AMCOS 제공 AD 원본보기 아이콘

한국음악저작권협회가 생성형 인공지능(AI) 확산에 대응하는 창작자 중심의 'K-저작권 모델'을 국제무대에 소개했다고 18일 밝혔다.

이시하 음저협 회장은 지난 4~5일 호주 시드니에서 열린 국제저작권관리단체연맹(CISAC) 이사회에 참석해 'K-음악권리자단체 상생위원회(상생위원회)'의 구상과 실행 계획을 공유했다.

CISAC 이사회는 전 세계 111개국 227개 저작권관리단체로 구성된 최고 의사결정기구다. 한국은 20개 이사국 가운데 하나로 아시아에서는 일본과 함께 참여하고 있다.

음저협은 "이번 발표는 기술 변화에 수동적으로 대응하기보다 창작자가 직접 저작권 질서를 설계해야 한다는 인식을 바탕으로 이뤄졌다"고 설명했다. 이 회장은 AI 학습 데이터 활용과 글로벌 플랫폼 중심의 이용 구조 확대에 맞서 권리자 단체 간 협력을 통한 선제적 관리 체계 구축 필요성을 강조했다. 특히 상생위원회를 중심으로 한 데이터 통합 인프라 구축과 글로벌 플랫폼 대응을 위한 단일 창구 마련 계획을 설명했다.

이 회장은 취임 직후 본인의 저작권료 내역을 공개하고 음저협 이사회를 유튜브로 실시간 중계하는 등 기존의 폐쇄적 관행을 개선해 왔다. 이러한 투명한 운영 방식이 국제 협력을 위한 신뢰 형성의 기반이 될 수 있다는 점을 강조했다.

회의 기간 이 회장은 프랑스 SACEM, 독일 GEMA, 일본 JASRAC 등 주요국 저작권 단체와 연쇄 회담을 진행했다. 각 단체 관계자들은 AI 시대 저작권 환경 변화에 대응하기 위한 협력 필요성에 공감하며 데이터 기반 권리 관리 체계 구축 방안에 대해 의견을 교환했다.

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이 회장은 "투명 경영과 상생 인프라를 글로벌 표준으로 정립해 AI 시대에도 인간 창작자의 주권을 지키겠다"고 말했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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