메탄 기반 재사용 설계 반영…2030년대 주력 발사체 개발 '본궤도'

차세대발사체 개발이 개념설계를 마무리하고 예비설계 단계 진입을 앞두면서 본격적인 개발 국면에 들어섰다. 단순 구상 단계를 넘어 실제 설계·구현 단계로 넘어가는 분기점에 도달했다는 점에서, 2030년대 국가 주력 발사체 확보 작업이 본궤도에 올랐다는 평가다.

우주항공청은 19일 한국항공우주연구원에서 차세대발사체개발사업의 '후속 시스템설계검토회의(delta-SDR)'를 개최한다고 18일 밝혔다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 현대로템의 재사용 우주발사체용 메탄엔진 조감도. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

차세대발사체개발사업은 2032년까지 총 2조2921억원을 투입해 누리호 대비 성능을 대폭 끌어올린 국가 주력 발사체를 확보하는 사업이다. 달 착륙선 자력 발사를 목표로 하며, 재사용 기술 확보를 핵심축으로 추진된다. 특히 지난해 12월 사업 방향을 '메탄 추진제 기반 재사용 발사체'로 전환하면서 설계 체계 전반이 재정비됐다.

이번 회의는 지난해 12월 진행된 시스템설계검토회의의 후속 절차로, 개념설계 결과를 최종 점검하고 예비설계 단계 진입 여부를 판단하기 위한 자리다. 국내 발사체 분야 전문가와 우주항공청 관계자, 한국항공우주연구원 연구진, 체계종합기업인 한화에어로스페이스 담당자 등 약 100여명이 참여한다.

회의에서는 ▲시스템 요구조건 및 발사체 구성에 대한 개념설계안 ▲메탄 엔진 시험설비 및 전용 발사대 구축 계획 ▲개발 일정 및 리스크 관리 방안 등 사업 전반을 종합 점검한다. 이를 통해 개념설계를 마무리하고, 예비설계 단계로의 진입 여부를 최종 결정할 예정이다.

차세대발사체는 메탄 추진제 기반 엔진과 재사용 설계를 적용해 발사 비용 절감과 발사 주기 단축을 동시에 겨냥한다. 글로벌 발사체 시장이 재사용 중심으로 재편되는 흐름 속에서, 국내 우주수송 체계 역시 기술 패러다임 전환의 기로에 들어섰다는 분석이다.

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박재성 우주항공청 우주수송부문장은 "차세대발사체는 2030년대 국내 우주수송을 책임질 국가 주력 발사체"라며 "이번 회의를 통해 개념설계를 마무리하고 예비설계 단계로 진입해 개발을 본격화할 계획"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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