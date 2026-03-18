경영진 직접 소통

중장기 성장전략 'VISION 2032' 제시

현대제철이 주요 고객사와의 협력 강화를 위한 소통 자리를 마련했다.

현대제철 이보룡 사장(사진 중앙)과 기획재경본부 김광평 부사장(왼쪽), 영업본부 김상민 전무(오른쪽)가 고객사 대표들과 질의응답을 진행하고 있다. 현대제철 제공 AD 원본보기 아이콘

현대제철은 지난 13일 제주 해비치호텔에서 '2026년 현대제철 고객동행 신년회'를 개최했다고 18일 밝혔다. 행사에는 이보룡 사장을 비롯한 임직원과 주요 고객사 대표 등 120여 명이 참석했다.

이번 행사는 '고객사와의 신뢰 기반 협업 강화'를 주제로 진행됐으며, 2026년 시황 전망과 사업계획을 공유하는 자리로 마련됐다. 아울러 어려운 경영 환경 속에서도 지난해 동반성장을 위해 협력한 6개 고객사를 선정해 감사패를 전달했다.

행사에는 이보룡 사장을 비롯해 김광평 기획재경본부 부사장, 김성민 영업본부 전무 등이 참석해 'VISION 2032'로 대표되는 현대제철의 중장기 성장 전략을 고객사와 공유했다.

특히 경영진과 고객사 대표가 직접 소통하는 '진심 토크' 코너가 마련돼 눈길을 끌었다. 사전에 접수된 질문에 대해 경영진이 현장에서 직접 답변하며 고객사와의 소통을 강화하는 시간을 가졌다.

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이보룡 사장은 "글로벌 저성장 기조와 철강 공급 과잉 등으로 업황이 녹록지 않은 상황"이라며 "고객과 긴밀히 협력해 현대제철의 미래 성장 로드맵을 함께 실현해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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