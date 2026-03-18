KB국민은행, '2026년 상반기 신입행원' 채용…110여명 뽑는다

기업고객금융·고객자산관리·지역인재 등 UB 부문

전역장교·ESG동반성장·보훈 등 맞춤형 채용 실시

25일까지 서류접수…6월 중 최종합격 발표

KB국민은행은 18일 금융 환경의 변화에 대응하고 새로운 가치를 창출할 인재를 선발하기 위해 2026년 상반기 신입행원을 채용을 실시한다고 밝혔다. 채용규모는 약 110여 명이다.



이번 채용은 ▲UB(기업고객금융·고객자산관리) ▲UB(지역인재) ▲전역장교 ▲ESG동반성장 ▲보훈 등 총 5개 부문으로 진행되며, 각 부문 특성에 맞춘 맞춤형 채용으로 운영된다.

서류 접수는 오는 25일까지이며, KB국민은행 공식 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있다. 전형 절차는 ▲서류전형 ▲필기전형 ▲1차 면접 ▲2차 면접 순으로 진행되며, 최종 합격자는 오는 6월 중 발표될 예정이다.

UB(Universal Banker) 부문은 자산관리전문가(PB)와 기업금융전문가(RM)로 성장할 인재를 선발한다. UB(지역인재) 부문은 지역 기반 금융전문가 양성을 목표로 한다. 아울러 조직 운영 경험과 리더십을 갖춘 인재 확보를 위해 전역장교 채용도 병행한다.

이와 함께 채용의 다양성을 확대하기 위해 ESG동반성장 및 보훈 부문도 운영한다. ESG동반성장 부문은 장애인, 기초생활수급자, 북한이탈주민, 다문화가정 자녀 등을 대상으로 하며, 보훈 부문은 국가보훈대상자 및 그 가족을 대상으로 한다.

채용 관련 자세한 사항은 KB국민은행 홈페이지 및 공식 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다. 은행은 유튜브 라이브 설명회를 통해 지원자에게 필요한 정보도 제공할 예정이다.

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KB국민은행 관계자는 "도전과 혁신의 가치를 이해하고 금융의 미래를 함께 만들어갈 청년 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"며 "앞으로도 다양한 계층을 포용하는 채용을 통해 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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