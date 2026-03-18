매수 주식은 당일 아닌 두번째 영업일에 취득

글로벌 사모펀드 운용사인 EQT가 지난 2월 23일부터 추진 중인 더존비즈온 공개매수 청약의 종료 시점이 다가오면서 투자자의 주의가 당부된다.

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18일 금융감독원에 공시된 공개매수신고서에 따르면 더존비즈온의 공개매수는 오는 3월 24일 오후 3시 30분에 청약이 종료된다. 투자자가 이번 공개매수에 참여하려면 청약 종료일인 3월 24일까지 공개매수사무취급자인 NH투자증권 계좌에 주식을 입고해야 한다.

주식을 장내에서 매수하는 경우 주식의 소유권은 매수한 즉시 취득되지 않고, 이후 두 번째 영업일에 최종 취득된다. 즉 3월 20일(목)에 주식을 샀다면 19일(금)이 첫번째 영업일이고, 23일(월)이 두번째 영업일이 된다. 이를 고려하면, 공개매수 청약 참여를 원하는 투자자는 3월 20일까지 더존비즈온 주식을 매수해야 한다.

NH투자증권은 2023년 9월 업계 최초로 공개매수 온라인 청약시스템을 도입한 이후 주관하는 공개매수에서 적극적으로 활용하고 있다. 이번 더존비즈온의 공개매수 응모 또한 NH투자증권의 본점 또는 지점 방문을 통한 오프라인 응모와 홈트레이딩시스템(HTS) 및 모바일트레이딩시스템(MTS) 등 온라인을 통한 청약이 모두 가능하다.

오프라인 공개매수 청약을 원하는 주주는 신분증 등 실명확인서류를 지참해야 한다. 개인은 주민등록증이나 운전면허증, 외국인은 외국인투자등록증을 지참하면 된다. 한국에 거주하지 않아 오프라인 방문이 어렵다면 대행인을 통한 내방도 가능하다.

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NH투자증권 관계자는 "온라인 청약은 NH투자증권 온라인 매체 접속이 가능한 국내 거주자의 계좌만 가능하고, 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 절차가 필요해 본점 또는 지점에 사전 확인을 권유한다"며 "오프라인 응모의 경우 오후 3시 30분까지 청약이 가능하나, 청약 희망자가 집중될 수 있는 점을 고려하여 여유를 두고 오후 2시 이전에 방문해 달라고 권유하고 있다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



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