의료용 마약류 처방 환자수 2019만명

4년 연속 증가세…약물 오남용에 대한 우려도

주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료제 '메틸페니데이트' 처방 환자와 프로포폴 처방 환자가 4년 새 급증하며 의료용 마약류 관리 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다.

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18일 식품의약품안전처 등에 따르면 지난해 의료용 마약류 처방 환자 수는 전년보다 18만6000명(0.9%) 증가한 2019만6000명으로 나타났다. 2021년 1884만4000명이던 의료용 마약류 처방 환자 수는 매년 증가하며 4년 사이 총 135만2000명(7.2%)이 늘어난 것으로 집계됐다.

의료용 마약류 처방량 역시 늘었다. 지난해 의료용 마약류 처방량은 19억5724만4000개로 집계돼 전년보다 1.6%(3061만4000개), 4년 전보다 7.1%(1억2936만5000개) 늘어난 것으로 나타났다.

특히 프로포폴 처방 환자는 지난해 1175만2765명으로 4년 전과 비교해 20.2%(197만7691명) 급증했다. 전년 대비 증가 폭은 43만1724명(3.8%)으로 2024년 증가분 29만3218명과 비교하면 1.5배에 달할 만큼 가파른 수치다.

한때 '공부를 잘하게 해준다'고 잘못 알려진 ADHD 치료제 메틸페니데이트 처방도 큰 폭의 증가세를 보였다.

작년 메틸페니데이트의 처방 환자는 39만2000명으로 4년 전 17만530명보다 2.3배 급증했다. 전년 대비 증가 폭은 5만4644명(16.2%)으로 최근 4년간 매년 5만명 이상 증가세가 이어졌다.

연령대별로 보면 프로포폴은 70대 이상에서 증가 폭이 가장 컸다. 남성은 40.4%, 여성은 36.3% 늘었다. 반면 메틸페니데이트는 30대에서 증가세가 두드러졌다. 남성은 214.9%, 여성은 258.5% 증가해 전 연령대 가운데 압도적인 수치를 기록했다.

이처럼 의료용 마약류 처방환자가 4년간 급증하며 오남용에 대한 우려도 커지고 있다. 이에 식품의약품안전처는 오는 5월15일까지 두 달간 범정부 마약류 합동 단속 기간을 운영한다. 마약류 통합관리시스템 빅데이터를 심층 분석해 의료용 마약류 오남용 우려 의료기관을 선별하고 관계기관 합동으로 위반 여부를 점검할 예정이다.

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의약계 관계자는 "병원들이 의료용 마약류를 처방하는 의사와 마약류를 관리하는 인력을 분리할 필요가 있다"며 "전문 관리 인력을 배치할 경우 당국은 수가 현실화를 통해 관리를 지원하는 방안도 검토해야 할 것"이라고 말했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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