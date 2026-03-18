5개 거점 확보·라인 전환 본격화

AI·전력망 수요 정조준

LG에너지솔루션이 북미 에너지저장장치(ESS) 생산 거점을 확대하며 시장 선점에 속도를 내고 있다.

LG에너지솔루션 북미 ESS 생산공장 현황. LG에너지솔루션 제공 AD 원본보기 아이콘

LG에너지솔루션은 18일 GM과의 합작법인 얼티엄셀즈(Ultium Cells)가 미국 테네시주 스프링힐 공장에서 ESS용 LFP 배터리 셀 생산에 착수한다고 밝혔다. 약 7000만달러를 투입해 기존 전기차(EV) 배터리 생산라인 일부를 ESS용으로 전환하고 2분기부터 양산에 돌입할 계획이다.

이번 전환은 전기차 시장 성장 둔화에 대응해 설비 활용도를 높이기 위한 전략이다. 생산 전환과 함께 인력 재교육도 진행 중이며, 1월 일시 휴직했던 700명도 순차 복귀할 예정이다.

LG에너지솔루션에 따르면 이번 전환을 포함해 북미 ESS 생산 거점은 총 5곳으로 확대됐다. 미시간 홀랜드·랜싱 공장, 캐나다 넥스트스타 에너지 등 단독 공장과 얼티엄셀즈 테네시 공장, 오하이오 혼다 합작공장까지 포함한 체계다. 이들 거점은 EV와 ESS를 병행 생산하는 복합 제조 구조로 운영된다.

핵심 거점인 홀랜드 공장은 이미 대규모 ESS 양산 체제를 구축했으며, 넥스트스타 공장도 가동 초기부터 빠르게 수율을 안정화하고 있다. 랜싱 공장은 올해 상반기 양산에 돌입하고, 혼다 합작공장 역시 ESS 생산 전환을 검토 중이다.

LG에너지솔루션은 이를 기반으로 ESS 수주 확대에도 속도를 내고 있다. 테슬라, 테라젠, 엑셀시오 에너지 캐피탈, EG4, 한화큐셀 등과 공급 계약을 체결하며 수주잔고를 늘리고 있다.

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LG에너지솔루션은 올해 말까지 ESS 생산능력을 글로벌 60GWh 이상, 북미 50GWh 이상으로 확대할 계획이라고 밝혔다. EV 중심 생산 구조를 ESS까지 확장하며 북미 시장 내 입지를 강화해 나간다는 전략이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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