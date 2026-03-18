정부 공항 통폐합 추진에 사실상 찬성

정부가 공항 운영기관 통폐합을 추진하고 있는 가운데 한국공항공사 노동조합이 사실상 통합에 찬성한다는 뜻을 밝혔다.

한국공항공사 본사. 한국공항공사 AD 원본보기 아이콘

한국공항공사 노조는 17일 성명서를 통해 "그동안 정부에서도 지방 공항 활성화에 노력하겠다고 했지만, 국제선 편중 현상 등 대부분 정책지원은 인천공항으로 편중돼왔다"며 "지방 공항은 항공교통 편익 소외, 시설 투자 예산·인력 투자 축소 등 소멸을 가속화하고 있다. 더 이상 이런 문제를 뒤로 미뤄서는 안 된다"고 말했다.

그러면서 "한국공항공사는 김포, 김해, 제주 등 국제공항에서 발생하는 수익으로 전국의 지방 공항과 새롭게 건설되는 지방 공항들을 운영해 왔다"며 "인천공항 허브화 전략과 국민경제에 부담을 주지 않으려는 정부 정책을 따르며 공항 이용료, 공항 시설사용료 등을 약 20년 넘게 동결하며 인내해 왔으나 이러한 운영체계도 한계에 봉착해 있다"고 덧붙였다.

노조는 "인천공항은 구 국제공항 관리공단법에 따라 현재의 한국공항공사에서 건설했고 운영할 예정이었다"며 "지방 공항과의 역할 분담 필요성과 국제공항 허브화 정책 논리로 1999년 분리돼 20년이 넘는 기간 동안 양 공사로 운영되면서 다른 공항들의 구조적 문제는 점점 커질 수밖에 없었다"고 강조했다.

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아울러 노조는 정부의 공항 운영기관 통폐합 추진에 대해 ▲전 국민 중심 지방 공항 균형발전 국가정책 전환 및 상생 방안 마련 ▲지역관광 활성화를 위한 국제항공 노선 최적화 등 항공교통 편의성 제고 ▲중복기능, 불필요 경쟁 해소 등 공항 글로벌 경쟁력 강화 등을 제시했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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