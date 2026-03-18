중기부, 온라인 수출 中企에 최대 1500만원 지원

마케팅·홍보 활동 등 보조

중소벤처기업부는 글로벌플랫폼을 활용한 온라인 수출 지원사업에 참여할 중소기업을 모집한다고 18일 밝혔다.

글로벌쇼핑몰 활용 판매지원사업은 전 세계에 온라인 판매망을 보유한 글로벌플랫폼을 활용해 국내 중소기업들의 플랫폼을 통한 우수제품 홍보, 마케팅 활동 등을 지원해 주는 사업이다.

올해는 플랫폼사, 온라인 마케팅 전문기업 등 온라인 수출 분야의 민간 전문가 주도로 약 550개의 우수 중소기업을 선정해 정부와 글로벌플랫폼이 공동으로 지원할 예정이다. 정부는 플랫폼 입점이나 마케팅·홍보 활동 등에 드는 비용의 일부를 최대 1500만원 범위에서 보조한다. 글로벌 플랫폼사는 플랫폼 입점이나 마케팅 관련 교육·컨설팅을 제공하고, 수수료 우대, 입점 기업 대상 별도 기획전 참여 등도 지원한다.

기업들이 활용 가능한 플랫폼은 아마존(북미, 중동), 쇼피(아세안), 틱톡샵(아세안), 티몰글로벌(중국), 큐텐재팬(일본), 라쿠텐(일본), 무신사글로벌스토어(글로벌), 올리브영글로벌몰(글로벌) 등 총 8개다. 이들 플랫폼은 공모와 서류평가, 재무평가, 발표평가를 거쳐 선정됐다.

이순배 글로벌성장정책관은 "온라인 수출은 진입장벽이 낮아 수출 초보 기업에 새로운 시장을 개척하는 중요한 통로 역할을 하고 있다"며 "중소기업들의 우수 제품들이 글로벌 플랫폼과 협력해 더 많은 고객을 만날 수 있도록 지원을 지속해서 늘려나가겠다"고 말했다.

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글로벌쇼핑몰 활용 판매 지원사업에 대한 자세한 내용은 고비즈코리아 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 참여기업 모집은 오는 4월 1일 오후 6시까지 진행된다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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